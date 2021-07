Cannes 2021, Margherita Buy: "Ho visto la finale Italia Inghilterra sul cellulare durante una cena"

Margherita Buy, nel cast di Tre Piani, ha raccontato di aver seguito la finale tra Italia e Inghilterra sul cellulare, insieme a Nanni Moretti e Alba Rohrwacher, durante la cena organizzata in occasione della prima del film al Festival di Cannes 2021.

Tre piani: Nanni Moretti e il cast a Cannes 2021

Quando il tabellone degli Europei 2021 ha decretato che la finale sarebbe stata tra Italia e Inghilterra, milioni di persone hanno annullato tutti i possibili impegni per domenica 11 luglio, tenendosi la serata libera per vedere la partita in santa pace. C'è però chi non ha avuto l'opportunità di fare lo stesso, poiché la lista degli impegni domenicali comprendeva nientemeno che la presentazione del proprio film al Festival di Cannes 2021. È questo il caso di Margherita Buy, tra i protagonisti di Tre Piani, la nuova opera firmata da Nanni Moretti.

Europei 2021, Christian De Sica e il post delicatissimo contro gli inglesi: "Con l'Europa c'entrate poco"

L'attrice romana, intervistata da La Stampa, ha ricordato la domenica ricca di emozioni che l'ha portata a presentare il film insieme al regista e al resto degli attori, mentre a Londra si svolgeva prima la finale di Wimbledon tra l'italiano Matteo Berrettini Novak Djokovic e poi la finale tra Italia e Inghilterra a Wembley. "Sono molto appassionata di tennis", ha dichiarato Buy, aggiungendo: "Domenica pomeriggio ho seguito Matteo Berrettini a Wimbledon e nel finale, anche se è stato bravissimo, avevo sofferto". Questo per quanto riguarda la presentazione nel pomeriggio. Ma cosa è successo domenica sera, quando gli azzurri di Roberto Mancini sono scesi in campo? L'attrice italiana ricorda così quelle ore: "Siamo andati alla cena organizzata per il film. Non potevamo mancare, così abbiamo seguito la partita tramite i cellulari". Come prevedibile, la tensione è andata crescendo fino alla fase dei rigori: "I rigori li abbiamo visti con sofferenza, poi è arrivata la vittoria. Ed è particolarmente bello che sia successo adesso, in un momento in cui l'Italia sta uscendo da un periodo così difficile".

Ricordiamo che Tre piani è stato accolto da un lunghissimo applauso al Festival di Cannes. Eshkol Nevo, autore del romanzo dal quale è tratta l'opera, ha ammesso di aver pianto durante la visione del film che uscirà il 23 settembre nelle sale italiane.