Cannes 2021: Jodie Foster e la moglie Alexandra Hedison sul red carpet (FOTO)

Jodie Foster è stata immortalata insieme a sua moglie, la fotografa e attrice Alexandra Hedison, sul red carpet del Festival di Cannes 2021, dove ha ricevuto la Palma d'Oro alla carriera.

A partire da questa settimana, fino al prossimo 17 luglio, decine e decine di celebrità internazionali prenderanno parte al Festival di Cannes per presentare i film che caratterizzeranno la nuova stagione cinematografica. Jodie Foster, ad esempio, è stata una delle prime star a raggiungere la Croisette, dove ha ritirato la Palma d'Oro onoraria alla carriera. Nelle scorse ore, l'attrice americana ha calamitato l'interesse dei fotografi mentre calcava il red carpet affiancata dall'attrice e fotografa Alexandra Hedison, la donna che ha sposato nell'aprile 2014. Hedison ha avuto una relazione con Ellen DeGeneres tra il 2000 al 2004 e nel corso degli anni ha recitato anche in Lois & Clark, Melrose Place, Nash Bridges e The L Word.

Jodie Foster è reduce dalla vittoria del Golden Globe per il suo ruolo in The Mauritanian. Durante la cerimonia, nel momento in cui è stata presentata la cinquina delle candidature, l'attrice è apparsa in collegamento streaming al fianco di sua moglie: in quel caso, entrambe indossavano un pigiama ed erano accompagnate dal loro cane, Ziggy. Un quadretto familiare che ha fatto emergere tutto l'affetto che lega la coppia e la serenità che accompagna Jodie Foster da quando, nel gennaio 2013, ha fatto coming out dopo aver ricevuto il Golden Globe alla carriera. In precedenza, Foster ha avuto una lunga relazione con la produttrice cinematografica Cydney Bernard (dal 1993 al 2007), con cui ha avuto due figli: Charles, nato nel 1998, e Kit, nato nel 2001.

Nel corso della sua lunga carriera, Jodie Foster ha vinto due Premi Oscar come Miglior attrice protagonista per Sotto accusa e Il silenzio degli innocenti. Quest'ultimo Golden Globe vinto per The Mauritanian, invece, si unisce agli altri due vinti per Sotto accusa e Il silenzio degli innocenti. L'attrice ha anche vinto tre David di Donatello nel 1977, 1989 e 1995.