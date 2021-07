Cannes 2021, Belle di Mamoru Hosoda presentato in anteprima mondiale

Belle, il nuovo film di Mamoru Hosoda, sarà presentato in anteprima mondiale a Cannes 2021 nella sezione Cannes Première. Si tratta del terzo film d'animazione presente a Cannes quest'anno insieme a Where is Anne Frank di Ari Folman e The Summit of the Gods di Patrick Imbert.

Dopo aver diretto Wolf Children, The Boy and the Beast e Mirai, Mamoru Hosoda sbarcherà a Cannes con il suo Belle, nuovo progetto che sarà presentato in anteprima mondiale nella sezione Cannes Première giovedì 15 luglio e sarà distribuito nei cinema francesi a partire dal 29 dicembre 2021. Belle racconta la storia di Suzu, una teenager insicura che vive insieme al padre in un piccolo paese tra le montagne. Nella vita virtuale, però, la ragazza si trasforma in Belle, una pop star di fama mondiale seguita da milioni di follower.

Questo film segna il ritorno di Mamoru Hosada ai temi legati alla realtà virtuale dopo Summer Wars, diretto nel 2009. A proposito del suo nuovo progetto, il regista giapponese ha dichiarato: "Belle è il film che ho sempre sognato di creare e che sono riuscito a realizzare grazie a quanto fatto in precedenza nel corso della mia carriera. In questo esploro i generi dell'azione, della suspense e del romanticismo ma anche le tematiche legate alla vita e alla morte. Spero che possa essere un grosso film di intrattenimento per il pubblico!".

Nella selezione ufficiale del Festival di Cannes per la prima volta nella sua carriera, Mamoru Hosoda celebra in questo modo al meglio il decimo anniversario dello Studio Chizu.