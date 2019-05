Cannes 2019 omaggia Vittorio De Sica con la versione restaurata di Miracolo a Milano

Il Festival di Cannes omaggia Vittorio De Sica con la versione restaurata di Miracolo a Milano, in collaborazione con Mediaset e Infinity.

In occasione della 72esima edizione del Festival di Cannes, il film del 1951 diretto da Vittorio De Sica, Miracolo a Milano, sarà presentato nella sezione Cannes Classics per il ciclo Palma d'oro nella versione restaurata da Fondazione Cineteca di Bologna e Compass Film in collaborazione con Mediaset, Infinity, Artur Cohn e Variety Communications presso il Laboratorio L'Immagine Ritrovata.

La sezione Cannes Classics presenta capolavori della storia del cinema restaurati e redistribuiti in sala o in DVD. Ospita, inoltre, tributi alle industrie cinematografiche straniere e documentari sul cinema.

Al 4° Festival di Cannes del 1951, Miracolo a Milano venne premiato come Miglior film con il Grand Prix du Festival, l'equivalente dell'attuale Palma d'Oro creata nel 1955.

Il film racconta la storia di Totò, un bambino nato sotto un cavolo e adottato dalla signora Lolotta che però muore troppo presto. Ma il suo spirito non abbandona mai Totò, soprattutto quando un ricco industriale tenta di scacciare lui e i suoi amici dal terreno su cui vivono perché vi ha trovato il petrolio.