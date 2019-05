Cannes 2019, la critica premia The Lighthouse con Pattinson e Dafoe e It Must Be Heaven

Cannes 2019 si sta concludendo con la consegna dei premi ufficiali e i critici hanno premiato The Lighthouse con Robert Pattinson e Willem Dafoe e It Must Be Heaven.

I riconoscimenti hanno anticipato di poche ore quelli assegnati dalla giuria ufficiale di questa annata.

I giurati membri della Fipresci hanno infatti annunciato che il Miglior film in concorso è stato It Must Be Heaven diretto da Elia Suleiman, presentato proprio in chiusura di questa settantaduesima edizione.

Nella sezione Un Certain Regard si è invece distinto Beanpole del regista Kantemir Balagov.

The Lighthouse è stato il trionfatore tra i titoli presentati alla Quinzaine des Réalisateurs.

Suleiman ha raccontato in modo leggero e comico i suoi viaggi in giro per il mondo dopo aver lasciato la sua patria, la Palestina, riflettendo così sull'assurdità e sulla violenza che contraddistingue la terra in cui è cresciuto.

The Lighthouse vede invece protagonisti Robert Pattinson e Willem Dafoe nel ruolo di due guardiani del faro sull'orlo della follia, la regia è di Robert Eggers.

Beanpole del russo Balagov racconta infine la storia di due donne che cercano di ricostruire le peoprie vite nella Leningrado del 1945, alle prese con una società che soffre delle conseguenze della guerra.

A Hidden Life di Terrence Malick, inoltre, ha vinto il premio della Giuria Ecumenica.