Cannes 2019: il film d'apertura sarà The Dead Don't Die di Jim Jarmusch!

Cannes 2019 ha annunciato il suo film d'apertura che sarà l'attesissimo The Dead Don't Die di Jim Jarmusch: il magazine Variety ha appena confermato che martedì 14 maggio la nuova edizione del Festival sarà inaugurata dalla commedia zombie del regista americano.

Del film, che sarà presentato in anteprima fuori concorso, non si conosce ancora la trama ufficiale, quindi non resta che attendere le prime indiscrezioni dalla dal Festival di Cannes 2019 (in programma dal 14 al 25 maggio) per scoprire quale delle star diventerà uno zombie. Gli addetti ai lavori, però, parlano già di The Dead Don't Die come di una storia esilarante in cui tre poliziotti locali si troveranno alle prese con un'epidemia zombie che attacca improvvisamente la città. Il cast è ricchissimo di nomi famosi: Adam Driver, Bill Murray, Tilda Swinton, Selena Gomez, Danny Glover, Rosie Perez, Chloë Sevigny e tanti altri. Il lungometraggio dovrebbe poi arrivare nelle sale di tutto il mondo a partire dal 14 giugno.

La Quinzaine des réalisateurs del 2019 invece si aprirà con il film Deerskin, con Jean Dujardin. L'eccentrica pellicola diretta da Quentin Dupieux vede protagonista il premio Oscar Jean Dujardin nei panni di un uomo ossessionato dall'acquisto di un costoso giacchetto di pelle di daino di marca che finisce per perdere tutti i suoi soldi e infilarsi in un giro criminale. Al fianco di Jean Dujardin, nel cast del thriller Deerskin troviamo l'habituée di Cannes Adele Haenel.