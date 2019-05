Cannes 2019, il feeling tra Brad Pitt e Margot Robbit scatena i gossip

Cannes 2019 ha visto brillare sul red carpet le star Brad Pitt e Margot Robbie, protagonisti del film di Quentin Tarantino C'era una volta... a Hollywood, e la loro apparizione ha già scatenato i gossip.

Nonostante si tratti di un'indiscrezione poco probabile e plausibile, online molte persone stanno ipotizzando che il feeling evidente esistente tra i due attori andrebbe oltre la semplice amicizia.

Ad alimentare le reazioni dei fan è stato un articolo pubblicato dal poco affidabile Star Magazine che riporta le dichiarazioni di una non precisata fonte vicina a Margot Robbie e Brad Pitt. Tra le pagine si legge: "Trascorrono moltissimo tempo insieme fin dall'inizio della promozione dei film. Per Margot non è affatto un problema che i produttori sfruttino il loro feeling per aumentare l'interesse generale nei confronti dei film, e rivolge a Brad degli sguardi non appena si presenta l'occasione".

L'attore sarebbe altrettanto disponibile a "flirtare" per la gioia dei media: "Non la scoraggia in nulla, e sarà sempre al suo fianco quando si devono scattare delle foto".

La notizia sembra però priva di fondamento: Margot è sposata dal 2016 con Tom Ackerley e Brad, attualmente, ha deciso di dedicarsi nella sua vita privata ai figli. L'interprete di Sharon Tate nel film - di cui potete leggere la nostra recensione - è inoltre apparsa sempre accanto al regista Quentin Tarantino, mentre Pitt era vicino a Leonardo DiCaprio.

