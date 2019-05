Cannes 2019: Antonio Banderas e Penelope Cruz infiammano il red carpet

Antonio Banderas e Penelope Cruz sul red carpet di Cannes 2019 insieme ad altre star per celebrare la presentazione del nuovo film di Pedro Almodovar, Dolor y Gloria, uscito proprio oggi anche nelle sale italiane.

Cannes 2019: Penelope Cruz, Antonio Banderas sul red carpet di Dolor y Gloria

Cannes 2019 macina tappeti rossi uno dopo l'altro, tuttavia il red carpet di punta della giornata è stato sicuramente quello di Dolor y Gloria, il nuovo, intimo film di Pedro Almodovar presentato in competizione a questa settantaduesima edizione del festival del cinema francese (ne abbiamo parlato anche nella nostra recensione di Dolor y Gloria). Nemmeno a dirlo gli obiettivi dei fotografi erano tutti in attesa di Antonio Banderas, presente a Cannes già da stamattina per rilasciare interviste, e di Penelope Cruz, anche lei interprete del film e personaggio tra i più fotografati e attesi in questo tipo di occasioni. Dopo il consueto passaggio di volti noti e meno noti di cinema e tv tra i quali abbiamo riconosciuto Gong Li, Bella Hadid e Amber Heard, è giunto, finalmente il tanto atteso cast del film con una splendida Cruz con un abito ampio e adatto alla grigia ed estremamente ventosa serata cannense.

Cannes 2019: Penelope Cruz sul red carpet di Dolor y Gloria

Cannes 2019: Il cast sul red carpet di Dolor y Gloria

Con questo film Almodovar sembra convincere la critica e attraverso la pellicola ci racconta qualcosa di lui, ma per saperne di più leggete la nostra recensione di Dolor Y Gloria. Il film narra, infatti, la storia di un regista ormai in declino che ripercorre con nostalgia la sua vita: l'infanzia, il primo amore, il dolore per la sua perdita, la scoperta della scrittura e l'amore infinito per il cinema in grado di colmare come null'altro i vuoti della sua esistenza.

Cannes 2019: Antonio Bandera con la sua compagna sul red carpet di Dolor y Gloria

Cannes 2019: Rossy de Palma sul red carpet di Dolor y Gloria

Cannes 2019: Gong Li sul red carpet di Dolor y Gloria

Cannes 2019: Alejandro González Iñárritu sul red carpet di Dolor y Gloria