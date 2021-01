Can Yaman: lo spot della pasta De Cecco diretto da Ferzan Ozpetek (VIDEO)

Finalmente i fan di Can Yaman, dopo settimane di attesa, hanno potuto vedere lo spot girato in Italia dall'attore turco e diretto da Ferzan Ozpetek per il brand di pasta italiano De Cecco.

Per realizzare questo spot, che ieri stato inserito nei palinsesti di tutte le reti televisive, oltre all'attore de Daydreamer - Le ali del sogno sono stati scritturati Claudia Gerini e Ferzan Ozpetek a cui è stata affidata la regia.

È proprio all'attrice che presto vedremo in Diabolik dei Manetti Bros. che è dedicata la prima inquadratura, Claudia si siede al tavolo degli amici scusandosi del ritardo. Subito sopo viene inquadrato Can che all'amica che l'accompagna dice "guarda chi è arrivata, Claudia", i due protagonisti si scambiano un saluto veloce.

La Gerini appena si siede chiede "carbonara per tutti?" tirando dalla sua borsa il pacco della pasta pubblicizzata e chiedendo al cameriere "Ce l'avete questa? ". Il gesto attira la curiosità di Can Yaman a cui l'attrice propone di ordinare la carbonara.

Le reazioni in rete sono state diverse, mentre qualcuno ironizza sul pacco di pasta uscito dalla borsa della Gerini, c'e chi ha fatto zapping per cercare lo spot con l'attore turco, in questi giorni al centro del gossip per una presunta relazione con Diletta Leotta.