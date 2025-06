Can Yaman e il suo Sandokan accolti da un bagno di folla: le foto più belle del divo turco dall'IGSF

Nel programma dell'Italian Global Series Festival il suo non è l'unico nome di rilievo, ma certamente, fin dall'annuncio a ridosso della prima edizione (fino al 28 giugno tra Rimini e Riccione), Can Yaman era l'ospite più atteso. Almeno dai suoi fan, sempre più numerosi, che hanno letteralmente preso d'assalto il red carpet della kermesse.

Lui è sbarcato sulla riviera romagnola lunedì 23 giugno per ritirare l'Excellence Award come star internazionale, salutando calorosamente il suo pubblico, quello che sul palco del Festival non ha dimenticato di ringraziare per tutto il supporto dimostrato nei periodi felici come durante le scelte difficili. E che non ha esitato a definire "la mia famiglia".

Il divo turco non è arrivato da solo all'IGSF perchè ad accompagnarlo c'era una donna dai capelli scuri, di nero vestita. I giornali parlavano di lei già da qualche giorno, da quando i due erano stati fotografati insieme in atteggiamenti di evidente complicità.

E ora la nuova fiamma di Can Yaman ha un nome e perfino una presentazione ufficiale.

Così, dopo la storia assai mediatica e ormai finita da tempo con Diletta Leotta, dopo quella mai confermata con la collega turca Demet Ozdemir, Yaman annuncia che al momento nel suo cuore c'è qualcuno.

La donna in questione si chiama Sara Bluma, nome d'arte di Sara Chichani, dj di origini algerine che ha già una carriera ben avviata nel mondo del clubbing europeo. Nel 2022 ha pubblicato il suo primo album, Teenage Dream.

Dopo una lavorazione durata diversi mesi, circondata già da parecchio clamore e dalle prime critiche (per ora soprattutto da parte dei nostalgici della miniserie del 1976), la serie Sandokan è finalmente approdata in un evento per la presentazione alla stampa.

Otto episodi per un totale di quattro prime serate a partire da dicembre 2025, non è soltanto il remake della serie che diede la fama mondiale a Kabir Bedi, ma è un vero ritorno alle origini del personaggio creato da Emilio Salgari.

A interpretare il protagonista, come è noto ormai da 4 anni, è proprio Can Yaman, che ha definito senza mezzi termini questa come l'occasione della sua vita, quella che stava rincorrendo da cinque anni, da quandp cioè è arrivato in Italia.

Al suo fianco troveremo un cast internazionale, in cui spiccano i nomi di Ed Westwick e del nostro Alessandro Preziosi, presente ieri all'incontro con la stampa, che ha avuto parole d'elogio per il collega turco.