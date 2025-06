Chi è Sara Bluma, la nuova fidanzata di Can Yaman vista sul red carpet dell’Italian Global Series Festival

Questa volta sembra ufficiale: Can Yaman ha un nuovo amore. Niente più rumors o paparazzate furtive: l'attore turco è uscito allo scoperto con Sara Bluma, al secolo Sara Chichani, dj e artista del panorama musicale europeo. La coppia ha catalizzato l'attenzione sul red carpet dell'Italian Global Series Festival di Rimini, sfilando mano nella mano e scambiandosi un bacio appassionato davanti ai fotografi.

Can Yaman all'IGSF 2025 arriva con la nuova fidanzata Sara Bluma

Can Yaman e Sara Bluma

Il debutto pubblico di Can Yaman e Sara Bluma è arrivato in grande stile: abito elegante per lui, look audace per lei, i due si sono presentati complici e affiatati. L'atmosfera glamour del festival è diventata lo sfondo perfetto per un'ufficializzazione che ha mandato in visibilio i fan. Dopo settimane di indizi social e avvistamenti sospetti, la relazione tra Can e Sara non è più un mistero.

Ma chi è la ragazza che ha conquistato il cuore di uno degli attori più desiderati d'Europa?

Chi è Sara Bluma: la dj tra burlesque e musica elettronica

Sara Bluma e Can Yaman

Sara Bluma è molto più di una semplice fidanzata famosa. Classe 1995, origini algerine, una passione per la musica coltivata sin da giovanissima, la donna ha costruito la sua carriera dietro alla consolle. Il suo nome d'arte è ormai familiare nel circuito del clubbing internazionale, dove si è fatta conoscere per set carichi di energia e una forte identità artistica.

Attiva tra Berlino, Ibiza e Parigi, ha creato un format tutto suo, 'Boudoir', in cui fonde musica elettronica, burlesque e atmosfere da cabaret. Un mix che le ha permesso di distinguersi in un panorama competitivo e maschile. Nel 2022 ha anche pubblicato il suo primo album, Teenage Dream, accolto con curiosità dalla critica di settore.

Un nuovo capitolo per l'attore de Il Turco

Can Yaman

Dopo una lunga serie di flirt (veri o presunti), Can Yaman sembra aver trovato stabilità accanto a una donna indipendente e già affermata nel suo ambito. Resta ora da capire se la relazione riuscirà a sopravvivere alla luce dei riflettori tra set, tour internazionali e impegni incrociati.

Ma una cosa è certa: il red carpet dell'IGSF 2025 di Rimini ha già sancito la nascita di una nuova coppia da copertina.