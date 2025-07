Can Yaman vuole sposare Sara Bluma? Il viaggio in Turchia sarebbe servito per le presentazioni ufficiali

L'attore di Sandokan sarebbe pronto a fare la proposta ufficiale alla nuova compagna. La coppia è in vacanza proprio in Turchia, il viaggio nasconde qualcosa di più di una semplice fuga romantica?

Can Yaman sarebbe pronto a dire addio al celibato. O almeno così suggerisce l'indiscrezione lanciata da Oggi - e ribadita da Fanpage - che racconta di una proposta di matrimonio imminente per la sua nuova fiamma, la deejay e influencer Sara Bluma. "Le chiederò la mano anche ufficialmente in questi giorni", avrebbe confidato l'attore al magazine.

Al momento nessuna conferma (né smentita) dai diretti interessati, ma il gossip corre veloce, complici le immagini della coppia in viaggio tra Bodrum e Istanbul.

Una vacanza strategica? Le tappe in famiglia alimentano le ipotesi

Can Yaman e Sara Bluma

Non si tratterebbe solo di un viaggio d'amore: secondo le indiscrezioni, infatti, questa fuga proprio in patria turca potrebbe nascondere un obiettivo ben più importante, come le presentazioni ufficiali in famiglia. Can Yaman avrebbe deciso di far conoscere Bluma ai suoi cari, un gesto che per molti è già di per sé una promessa. Da parte loro i due sembrano voler vivere tutto alla luce del sole, dopo settimane di voci e commenti sui social.

Il legame con Sara Bluma è recente ma molto esposto e proprio per questo l'attore turco ha scelto di prendere posizione. "Volevo chiarire, per non alimentare cattiverie e violenze verso una donna", avrebbe detto a Oggi. Il riferimento è agli insulti che la sua compagna ha ricevuto sui social da quando è iniziata la frequentazione.

La storia di Sara Bluma: accuse, silenzi e una nuova serenità

Sara Bluma

Bluma, 31 anni, ha da poco raccontato nelle sue pagine social di aver avuto un passato difficile. In un post su Instagram, ha spiegato di essere stata vittima di abusi fisici e psicologici in una precedente relazione, chiarendo di non essere mai stata sposata. Ha anche denunciato pubblicamente le difficoltà nel vedere il figlio, parlando di ostacoli posti dall'ex compagno.

Proprio queste affermazioni avevano acceso un dibattito online dai toni non proprio pacati, a cui Yaman ha risposto con fermezza, dichiarando: "L'ho conosciuta due mesi fa a un concerto, l'ex non è mai stato un mio amico".

Per ora non c'è nulla di certo sulle nozze. Ma l'amore è sicuramente sbocciato tra l'attore di Sandokan e la deejay e tra le righe di un post e i dettagli di un viaggio, i fan continuano a leggere segnali. Sarà davvero il momento del sì?