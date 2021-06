Can Yaman dal cuore d'oro: lancia una raccolta fondi per i bambini in ospedale

Can Yaman ha avviato una raccolta fondi per un ospedale per bambini: l'attore turco sta aiutando i piccoli pazienti ricoverati all'Ospedale Umberto I di Roma.

Can Yaman è andato in soccorso dei bambini ricoverati all'Ospedale Umberto I di Roma: l'attore turco ha avviato una raccolta fondi con la sua associazione no profit da destinare alla struttura della capitale.

In questi ultimi giorni Can Yaman è finito spesso sulle pagine dei giornali e dei siti web per la sua relazione con Diletta Leotta. Can Yaman e l'inviata sportiva di DAZN sono tornati insieme dopo un periodo di crisi che li ha visti a un passo dalla rottura. Il protagonista di Mr Wrong, la soap turca che lunedì scorso Canale 5 ha promosso dal daytime in prima serata, nelle scorse ore è stato visto all'Ospedale Umberto I di Roma per una delle sue numerose iniziative filantropiche. Non tutti sanno infatti che Can Yaman ha fondato un'associazione no profit il cui nome è Can Yaman for Children ets.

Nell'ultimo mese l'attore turco è stato impegnato a far partire un progetto finalizzato a raccogliere fondi da destinare ad attività legate alla pediatria e e alla salute di ragazzi e ragazze in età evolutiva. Fabrizio d'Alba, direttore generale della struttura romana, parlando dell'iniziativa al Corriere della Sera ha detto: "L'offerta di collaborare che ci arriva attraverso il sorriso contagioso di Can è un'opportunità preziosa che il Policlinico Umberto I saprà valorizzare. Il suo impegno a realizzare progetti di beneficenza da costruire insieme è più che ammirevole".

Allo stesso quotidiano l'attore turco ha raccontato lo sforzo profuso in questa iniziativa e il suo obbiettivo: "Sono mesi che sto lavorando a questo progetto. Vorrei che tutti i bambini potessero tornare a sorridere come è giusto che sia".