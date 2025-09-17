Camp Rock 3 si farà, le riprese in corso con Demi Lovato e i Jonas Brothers nel cast

Il terzo film dell'apprezzato, e amato, franchise Disney verrà realizzato e lo studio ha confermato i primi dettagli del progetto.

Disney ha confermato ufficialmente la produzione di Camp Rock 3, il nuovo film del franchise che verrà realizzato per Disney+ e Disney Channel.

Sul set saranno di nuovo impegnati i Jonas Brothers e Demi Lovato, già protagonisti dei primi due capitoli della storia.

Chi reciterà nel sequel di Camp Rock

Le riprese di Camp Rock 3 sono attualmente in corso a Vancouver, in Canada. Tra gli interpreti ci saranno Liamani Segura (Descendants: Wicked Wonderland) nella parte di Sage, Malachi Barton (Zombies 4: Dawn of the Vampires) nel ruolo di Fletch, Lumi Pollack (Electric Bloo) che sarà Rosie, l'esordiente Hudson Stone nei panni di Desi, Casey Trotter (The Thundermans) nel ruolo di Cliff, Brooklynn Pitts che sarà Callie, e Ava Jean che interpreta Madison.

Demi Lovato e Joe, Nick e Kevin Jonas (che avevano entusiasmato i fan con unareunion), ovviamente, riprenderanno i ruoli avuti nei film precedenti di Camp Rock, ovvero quelli di Mitchie Torres, Shane Gray, Nate Gray e Jason Gray. Le star saranno inoltre coinvolte nel team di produttori.

Tra i ritorni c'è poi quello di Maria Canals-Barrera (I Maghi di Waverly Place) nei panni di Connie, e Sherry Cola (Joyride) si unisce al cast nel ruolo di Lark.

Demi Lovato e i Jonas Brothers in Camp Rock 2

La sinossi del sequel

Camp Rock 3 racconterà quello che accade quando i Connect 3 perdono l'artista che doveva aprire i loro concerti che segnano la reunion della band, decidendo quindi di ritornare all'amato Camp Rock per scoprire un nuovo talento. Mentre i ragazzi cercano di ottenere questa opportunità unica, tra gli artisti emergono alleanze, rivelazioni e storie d'amore.

Tra chi si trova a Camp Rock ci sarà Sage (Segura), coraggiosa e determinata, e suo fratello Desi (Stone), dal carattere estroverso, oltre al prodigio del violoncello Rosie (Pollack), il batterista Cliff (Trotter), la regina delle coreografie Callie (Pitts), l'influencer Madison (Jean), e il cattivo ragazzo Fletch (Barton).

Il film sarà diretto da Veronica Rodriguez (The Slumber Party) e scritto da Eydie Faye. Le coreografie saranno curate da Jamal Sims, mentre nel team dei produttori ci sono anche Tim Federle, Betsy Sullenger, Spencer Berman e Gary Marsh.