Demi Lovato e i Jonas Brothers fanno sognare il ritorno di Camp Rock: il terzo film è più vicino che mai?

I fan di Camp Rock sono in fermento dopo che Demi Lovato è salita sul palco insieme ai Jonas Brothers durante un loro concerto, eseguendo alcuni brani iconici della saga Disney Channel. Un momento che ha immediatamente riacceso i rumor su un possibile Camp Rock 3, a distanza di oltre dieci anni dall'ultimo film.

L'esibizione che ha riacceso la nostalgia

La scintilla è scattata lo scorso 10 agosto, quando al MetLife Stadium di East Rutherford, nel New Jersey, Demi Lovato ha fatto un'apparizione a sorpresa durante lo show dei Jonas Brothers. Insieme hanno interpretato "This Is Me" dal primo Camp Rock e "Wouldn't Change a Thing" da Camp Rock 2, regalando ai presenti un tuffo negli anni 2000.

uma coisa é certa, Camp rock 3 com Demi Lovato e os Jonas Brothers vem aiii pic.twitter.com/6Gb1ir6LK1 — Suporte Demi Lovato Brasil | Fã Site (@suportedemi1992) August 11, 2025

L'evento ha subito alimentato speculazioni, soprattutto dopo che l'account ThePopTingz su X ha diffuso la voce secondo cui Lovato avrebbe già raggiunto un accordo per tornare in un terzo capitolo, con riprese ipoteticamente previste per settembre 2025.

Un successo Disney che ha segnato una generazione

Il primo Camp Rock debuttò su Disney Channel il 20 giugno 2008, conquistando un enorme seguito nonostante recensioni contrastanti. Il successo spinse alla realizzazione di Camp Rock 2 nel 2010, accolto più positivamente dalla critica.

Kevin Jonas, Joe Jonas, Demi Lovato e Nick Jonas in una foto promozionale del film Camp Rock

La saga ha contribuito a lanciare definitivamente la carriera di Demi Lovato, che interpretava Mitchie Torres, e ha consolidato la popolarità dei Jonas Brothers nei panni della band Connect 3. Anche altri volti noti di Disney Channel, come Anna Maria Perez de Tagle (Ella Pador), hanno lasciato il segno.

Ipotesi e incognite sul futuro di Camp Rock

Nonostante le voci siano insistenti, al momento Disney non ha confermato ufficialmente l'esistenza di Camp Rock 3. Tuttavia, la presenza al concerto anche di Anna Maria Perez de Tagle e del fratello minore dei Jonas Brothers, Frankie (Trevor in The Final Jam), ha aggiunto ulteriore pepe alle speculazioni.

Demi Lovato in una scena di Camp Rock 2

Se davvero il progetto dovesse andare in porto, potrebbe rappresentare un grande ritorno nostalgico per i fan della saga, riunendo una generazione cresciuta con le canzoni e le storie di un'estate indimenticabile. Per ora, resta soltanto un'attesa carica di speranza.