Cameron Diaz torna a recitare con la commedia Back in Action, con star Jamie Foxx

Cameron Diaz tornerà a recitare in occasione di una commedia prodotta per Netflix intitolata Back in Action, con star Jamie Foxx.

L'annuncio è stato compiuto dall'attore su Twitter condividendo una breve clip audio in cui l'attrice parla del progetto.

Cameron Diaz, conversando con Jamie Foxx di Back in Action, ha dichiarato che è così "entusiata" del progetto, pur provando ansia all'idea di tornare a recitare. L'attrice ammette: "Non so come farlo, capisci?".

Jamie coinvolge quindi Tom Brady, il campione di football, per dare all'amica dei consigli su come affrontare il ritorno in azione.

Per ora non sono stati diffusi i dettagli della trama del progetto, descritto come una comedy action. Alla regia ci sarà però Seth Gordon (Horrible Bosses), autore della sceneggiatura in collaborazione con Brendan O'Brien.

Nel team della produzione ci sono anche Beau Bauman in collaborazione con Gordon, Foxx, Datari Turner, O'Brien e Mark McNair.

Cameron Diaz ha confermato di aver smesso di recitare nel 2018, dopo aver avuto un ruolo nel film tratto dal musical Annie prodotto per Sony.