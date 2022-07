Cameron Diaz: "Sono stata usata come corriere della droga prima del successo"

Cameron Diaz, durante un recente podcast, ha rivelato di essere stata usata come corriere della droga prima di diventare una stella del cinema grazie alla sua performance in The Mask.

Cameron Diaz ha rivelato che negli anni novanta è stata "usata come un corriere della droga", poche settimane prima che la sua carriera di attrice decollasse con un ruolo da protagonista in The Mask, il leggendario film di successo di Jim Carrey. L'attrice 49enne è ora pronta a tornare sul grande schermo dopo una pausa di otto anni e si sta preparando a recitare al fianco di Jamie Foxx nella sua nuova commedia.

Parlando dei primi giorni della sua carriera, l'attrice ha raccontato di aver lavorato come modella a Parigi e di aver affrontato dei periodi molto difficili dal punto di vista economico. Durante un episodio del podcast Second Life, Cameron ha spiegato di aver raccolto abbastanza soldi per trasferirsi a Parigi ma di non essere riuscita a trovarsi un lavoro una volta arrivata a destinazione.

"Non avevo i soldi per sopravvivere. Poi ho trovato un lavoro ma penso di essere stata un corriere che trasportava droga in Marocco... lo giuro su Dio", ha spiegato la star alla conduttrice del podcast. "Erano i primi anni Novanta e mi diedero una valigia chiusa a chiave con dentro i miei 'costumi' di scena, dovevo andare a fare un lavoro per la moda".

"Ero una ragazza bionda con gli occhi azzurri in Marocco. Indossavo jeans strappati e stivali con la zeppa, con i capelli sciolti: quando mi è stato chiesto cosa c'era nella valigia in aeroporto sono andata nel panico, ho avuto davvero paura. Ho risposto: 'Non lo so, non è mia, non ho idea di chi sia'. Ero stata ingannata, stavo contrabbandando una spedizione illegale. Quello è stato l'unico lavoro che ho trovato a Parigi", ha concluso Cameron Diaz.