Cambia la tua vita con un click, su Netflix in streaming da oggi

Con agosto, Netflix mette a disposizione in streaming il film Cambia la tua vita con un click, con protagonisti Adam Sandler e Kate Beckinsale, una commedia che sembra iniziare in modo del tutto classico, salvo poi prendere una strada al limite dell'inquietante.

Michael Newman è un giovane architetto in carriera, con una splendida moglie e due bambini che lo adorano. Sarebbe un padre e un marito attento e affettuoso se non fosse per il lavoro, che assorbe ogni sua energia mentale e lo rende perennemente teso e irascibile. Dato che una delle infinite fonti di nervosismo della sua giornata è fatto che la sera, quando, spossato, cerca di rilassarsi davanti alla TV, non riesce mai a scovare il telecomando giusto tra quelli dei vari orpelli tecnologici di cui è munita la casa, un sabato mattina Michael si reca in un negozio di elttronica per acquistare un telecomando universale.

Kate Beckinsale e Adam Sandler in Click

Finisce nel retro del negozio, dove incontra il misterioso Morty, che gli consegna, per di più gratuitamente, l'ultimo, miracoloso ritrovato in fatto di telecomandi multi-uso. Il nostro eroe scoprirà in un click che lo strumento fa molto di più che accendere e spegnere la TV: abbassa il volume dell'abbaiare del cane, fa tacere la fastidiosa amica della moglie, gli permette di saltare in fast forward litigi, viaggi nel traffico e altre noiose incombenze quotidiane... per arrivare in fretta ed ottenere più facilmente ciò che realmente gli interessa, ovvero il successo professionale. Ma tutto ciò ha un prezzo.

