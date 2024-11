Ben Stiller:"Le persone mi scambiano continuamente per Adam Sandler"

Ben Stiller e Adam Sandler sono grandi amici e trascorrono spesso del tempo insieme. Forse è anche questo il motivo per cui vengono scambiati l'uno per l'altro? Nel corso di una recente apparizione allo show di Jimmy Fallon, la star di Ti presento i miei è tornato sull'argomento.

Diversi fan fermano per strada Ben Stiller scambiandolo per Adam Sandler e chiedendogli informazioni su un film girato proprio dall'amico, Cambia la tua vita con un click, uscito nelle sale cinematografiche nel 2006.

Confusione nei fan

"Siamo amici da trent'anni, credo" spiega Stiller "La gente mi urla sempre qualcosa o lo fa con lui e mi manda messaggi dicendomi che, ad esempio, era in Italia e qualcuno gli ha detto 'Ben Stiller, ti adoro!'. Oppure qualcuno mi dice 'Oh, cavolo, Cambia la tua vita con un click'. E io rispondo 'No, non sono Adam Sandler, sono Ben Stiller'. E loro 'Chi?'".

Adam Sandler in una scena di Cambia la tua vita con un click

Nonostante non vi sia alcuna somiglianza fisica tra i due, entrambi sono molto noti per aver lavorato in parecchie commedie e in diversi film comici nel corso degli anni e questo dettaglio potrebbe portare le persone a confondersi sull'identità dei due attori.

Ritorno di Happy

Nel 2017, Ben Stiller e Adam Sandler hanno interpretato due fratelli in The Meyerowitz Stories, mentre Stiller ha interpretato un personaggio molto amato dagli spettatori, Happy, nella commedia con Adam Sandler, Un tipo imprevedibile.

Nelle scorse settimane, Sandler ha confermato il ritorno di Ben Stiller nel ruolo di Happy per l'attesissimo sequel di Un tipo imprevedibile, a distanza di ventotto anni dall'uscita nelle sale cinematografiche del primo fortunato capitolo.