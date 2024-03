Call My Agent - Italia 2, gli episodi 3 e 4 stasera su Sky e in streaming su NOW: anticipazioni

Call My Agent - Italia 2 torna stasera su Sky e in streaming su NOW con due nuovi episodi e tante guest star: ecco le anticipazioni degli episodi 3 e 4.

Call My Agent - Italia 2, la nuova stagione della serie Sky Original, remake della francese Dix pour cent, torna stasera su Sky e in streaming solo su NOW con gli episodi 3 e 4. A quali altre novità dovranno far fronte gli agenti della CMA dopo il colpo di scena del secondo episodio?

Anticipazioni di venerdì 29 marzo 2024

Episodio 3

Call My Agent - Italia: una scena della seconda stagione

Claudio Santamaria vuole a tutti i costi ottenere il ruolo di Giordano Bruno in un importante film internazionale diretto da Christopher Nolan. I produttori americano però non sono covinti che sia proprio lui l'attore giusto. L'unica strada è un radicale cambio di immagine: da family man a bad guy. Nel frattempo Luana Pericoli e un poco collaborativo Corrado Guzzanti, co-protagonista involontario del biopic, si cimentano in una rilettura tutta da ridere di una scena cult del capolavoro di Vittorio De Sica "Ieri, oggi, domani", quella dell'immortale striptease di Sophia Loren dinanzi a Marcello Mastroianni.

Episodio 4

Se la vita privata di Lea è stata scombussolata da un nuovo incontro, non meno movimentato si rivelerà il pressday con Serena Rossi e Davide Devenuto. I due attori, coppia sul set e nella vita, in occasione di un junket per la promozione del loro prossimo film, piomberanno nel bel mezzo di una crisi di coppia per colpa di alcune domande scomode. Nel frattempo Evaristo, il nuovo capo della CMA farà passare notti insonni a tutti gli agenti, assistenti compresi. Pierpaolo addirittura si ritrova in sogno ad essere un aspirante chef di MasterChef Italia. Per lui un pressure test difficilissimo: dovrà preparare in sette minuti un "filetto all'Evaristo".