Call Jane: il trailer del film sull'aborto con Elizabeth Banks e Sigourney Weaver

Call Jane è il nuovo film con Elizabeth Banks e Sigourney Weaver che affronterà il tema dell'aborto e il trailer mostra qualche scena del progetto drammatico ambientato negli anni '60, in arrivo il 28 ottobre nei cinema americani.

Al centro della trama ci sarà infatti una donna che, dopo essere rimasta incinta, scopre che la gravidanza mette a rischio la sua vita ma non può abortire per decisione di un comitato, composto solo da uomini, che ritengono la procedura sia amorale. La protagonista scopre quindi l'esistenza di un gruppo che aiuta chi è nella sua situazione e viene coinvolta nelle attività delle coraggiose donne che rischiano tutto pur di aiutare chi è in difficoltà.

Call Jane è stato diretto da Phyllis Nagy e la sceneggiatura è firmata da Hayley Schore e Roshan Sethi, ispirandosi a fatti realmente accaduti e alla vera storia di un network sotterraneo di donne che organizzavano aborti sicuri prima che la decisione di Roe V. Wade rendesse legale la pratica.

Al centro della trama ci sarà Joy, parte affidata a Elizabeth Banks, una donna sposata che resta incinta e scopre l'esistenza del network. Quando Joy scopre di essere costretta ad abortire visto che la sua vita è in pericoloso, si rivolgerà a Virginia (Susan Sarandon), capo del movimento abortista segreto.

Nel cast ci sono Elizabeth Banks, Sigourney Weaver, Chris Messina, Kate Mara, Wunmi Mosaku, Cory Michael Smith, Grace Edwards e John Magaro.