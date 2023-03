Call Jane, la recensione: un dramma sul tema dell'aborto

Stati Uniti, anni Sessanta. Joy è una tranquilla casalinga, felicemente sposata e madre di una ragazza adolescente. Incinta di un secondo figlio, un giorno scopre che la nuova gravidanza potrebbe risultarle fatale: Joy infatti soffre di una rara patologia cardiaca e il parto comporta enormi rischi per la sua salute.

Call Jane. un primo piano di Elizabeth Banks

Come vi raccontiamo nella recensione di Call Jane, la protagonista si rivolge ai medici per richiedere un aborto ma la commissione che studia il suo caso - composta da soli uomini - ritiene che i rischi da lei corsi siano "accettabili" e che la possibile nascita del bambino sia da considerare sopra ogni altra cosa. Jane, sempre più impaurita dalla possibilità di morire, pensa di rivolgersi a dottori che praticano aborti illegali fino a quando non si imbatte nel collettivo Jane, un'associazione clandestina che aiuta le donne in difficoltà. Da quel momento la protagonista diventa un'attivista, impegnandosi in prima persona per dare una mano a chi si trova nella sua stessa situazione, ma decide di nascondere tutto alla sua famiglia...

Oggi come ieri

Call Jane: Elizabeth Banks e Wunmi Mosaku in una scena

Il 24 giugno dello scorso anno la Corte Suprema degli Stati Uniti ha annullato la sentenza Roe v. Wade, che dal 1973 rendeva legale l'interruzione di gravidanza in tutto il Paese. Una decisione controversa e che ha spaccato l'opinione pubblica, destinata a fare ancora molto discutere giacché ora ogni singolo Stato ha facoltà di decidere o meno se consentire l'aborto e come applicare specifiche leggi in materia. Non è un caso che Call Jane abbia visto la luce delle sale americane proprio nell'ottobre da poco passato, a qualche mese di distanza dalla discussa sentenza, dopo la presentazione al Sundance Film Festival. Dato il tema trattato, un film paradossalmente profetico che riporta una battaglia per i diritti di nuovo all'attenzione del grande pubblico, spesso ricettivo a storie di questo tipo, per di più se ispirate a vicende realmente accadute.

Gli USA e il diritto all'aborto: la distopia di The Handmaid's Tale è realtà?

Una storia vera

Call Jane: Elizabeth Banks e Chris Messina in una scena corale

Il collettivo Jane infatti è stato effettivamente attivo dal 1969 al 1973, un periodo nel quale le donne che si rivolgevano ai suddetti servizi potevano abortire in clandestinità, gratuitamente o dietro pagamento a seconda delle circostanze. Il film ne ripercorre la storia in forma romanzata, ponendo l'attenzione sulla figura fittizia di Joy, la protagonista interpretata da Elizabeth Banks: una tranquilla casalinga borghese, costretta a rivedere ciò in cui credeva dopo essersi trovata in prima persona al centro di una situazione scomoda e drammatica al contempo. In Call Jane il resto è un contorno, il mondo esterno appare sfocato non soltanto nel rapido tratteggio di un contesto familiare complicato - i personaggi della figlia e del marito avrebbero meritato uno spazio decisamente maggiore - ma anche in quello che accade nel relativo contesto sociale, che rimane paradossalmente in sottofondo quando avrebbe potuto e dovuto essere elemento chiave all'interno di una narrazione dichiaratamente schierata.

Mancanze

Call Jane: Elizabeth Banks e Sigourney Weaver in una scena

Tolto un breve accenno nel prologo infatti i movimenti di protesta e la cultura hippie rimangono appena un abbozzo, quando invece sarebbe stato utile contestualizzare quest'associazione di donne - alle prese con una sacrosanta battaglia per i diritti - in un quadro più ampio. Allo stesso modo il tentativo di argomentare con leggerezza un argomento ad ogni modo spinoso quale quello dell'aborto, che comunque la si pensi rimane una scelta profondamente personale nella vita di una donna, rischia di essere parzialmente controproducente. Questo anche per via della scarsa affezione verso i personaggi principali, che appaiono sì come pezzi di un puzzle più ampio ma soffrono di un'evidente mancanza di personalità, come se il messaggio avesse preso il sopravvento sulla messa in scena e sul cast stesso.