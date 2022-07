Busy Phillips arrestata di fronte alla Corte Suprema: protestava per il diritto d'aborto

La star di Dawson's Creek Busy Philipps non ha paura di far sentire la sua voce e sostenere le cause in cui crede: in queste ore, ha protestato come tanti altri americani contro la Corte Suprema, che la scorsa settimana ha ribaltato la legge Roe v. Wade, legittimando il divieto all'aborto finendo per essere arrestata.

Busy Philipps è andata di fronte alla sede della Corte Suprema, dove migliaia di persone si erano ritrovate per protestare contro questa decisione anacronistica. Ma l'attrice è stata arrestata dalle forze dell'ordine, come riporta People, con un gruppo di leader e attivisti di Planned Parenthood. In un video pubblicato da Vice News, si vede Busy Philipps indossare un top corto con la scritta "I WILL AID AND ABET ABORTION", ovvero "Aiuterò e sarò complice dell'aborto".

In mezzo alla folla, Busy Philipps ha urlato il suo pensiero contro la decisione della Corte Suprema, senza timore delle conseguenze, "Vogliamo giustizia. Vogliamo giustizia. La vogliamo ora" .

In un altro video di Instagram Story, prima di essere arrestata, l'attrice ha detto a tutti i suoi follower che la sua battaglia è per tutti loro: "Lo sto facendo per voi ragazzi. Lo sto facendo per i miei figli, per mia madre, per mia nonna".

L'ex atrrice di Dawson's Creek ha documentato anche l'arresto, condividendo con i suoi follower su Instagram un'immagine in cui viene scortata lontano dall'evento dalle autorità. Poche ore dopo, Busy Philipps è tornata sui social media e ha fornito un aggiornamento su quanto accaduto: "Sono stata appena rilasciata".