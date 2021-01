Busy Philipps rivela l'omosessualità di sua figlia e svela un loro commovente dialogo

Busy Philipps ha scelto di parlare pubblicamente dell'omosessualità di Birdie, la sua figlia più grande. L'attrice si è quindi aperta riguardo un commovente dialogo che ha avuto con la 12enne durante le festività natalizie.

L'attrice 41enne, ricordata soprattutto nella parte di Audrey Liddell in Dawson's Creek, ha condiviso una storia profondamente personale nell'ultimo episodio del suo podcast, Busy Philipps Is Doing Her Best, rivelando che la sua primogenita è omosessuale. Philipps ha aggiunto che Birdie ha fatto coming out per la prima volta quando aveva 10 anni ed ha anche detto di averle chiesto il permesso prima di discuterne apertamente. "Voglio che Birdie abbia il controllo della sua vita e della sua storia e non debba rispondere a nessuno al di fuori dei nostri amici e familiari se non vuole farlo. Birdie mi ha detto 'Non me ne frega niente. Puoi parlare di questo, sarebbe bello con me. È fantastico'".

Busy Philipps in una scena dell'episodio Into The Great Wide Open di Cougar Town

L'attrice ha detto nel suo podcast che la genitorialità è stata "il viaggio più lungo della mia vita" ed ha osservato che lei e suo marito hanno sempre incoraggiato le loro figlie a rimanere fedeli a se stesse. Anche se ha ammesso che a volte commette errori e usa i pronomi sbagliati con Birdie, Philipps ha detto che sta lavorando per essere più coerente: "Sto facendo del mio meglio anche in questo".

Philipps ha raccontato che la sua famiglia ha recentemente visto il nuovo film della Pixar, Soul, ed in seguito ha trovato Birdie nella sua stanza, sdraiata a terra mentre ascoltava in loop Fine Line di Harry Styles. "Ho avuto un flashback di me stessa nel periodo preadolescenziale e adolescenziale. Così mi sono sdraiata sul pavimento e ho chiesto, 'Stai bene? Vuoi parlare di qualcosa?' e Birdie ha detto 'Mi sento come se fossi viva ma non stessi davvero vivendo. Capisci? E voglio solo che la vera me stessa inizi a vivere'", ha raccontato Philipps, aggiungendo: "Mi sono davvero emozionata perché ho detto 'Prima di tutto, benvenuta ad essere mia figlia, e ti voglio dire questo perché vorrei che qualcuno me lo avesse detto a me tempo fa. Questo è già vivere. Non puoi aspettare di iniziare a farlo'".

Philipps ha continuato dicendo a Birdie che non avrebbe dovuto trascorrere la vita in attesa di raggiungere costantemente determinati traguardi o risultati. La conversazione ha fatto riflettere Philipps sul 2020 e sull'impatto emotivo che quest'anno ha avuto su di lei. "Ho sempre vissuto la mia vita aspettando il futuro e quest'anno, con tutto quello che è accaduto ed essendo stata costretta a fermarmi e sedermi con quella che è la mia vita, ho capito che ho perso così tanto tempo a fantasticare su molte cose che pensavo mi avrebbero fatto sentire in un modo diverso". Philipps ha quindi detto a Birdie che non dovrebbero basare il loro successo sul modello di qualcun altro. "Ho detto 'L'altra cosa che vorrei dirti, e che avrei voluto sapere quando avevo la tua età, è che puoi costruire la tua vita come vuoi e che non deve assomigliare a niente che hai già visto o a qualcosa che sia mai stato modellato per te perché forse non esiste. Puoi scegliere cosa ti farà sentire soddisfatta e felice".

Ricordiamo che Busy Philipps è sposata dal 2007 con Marc Silverstein, dal quale ha avuto due figlie, ovvero Birdie e Cricket, di 7 anni.