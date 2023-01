Oscar 2023: il cast di Dawson's Creek festeggia la candidatura di Michelle Williams

Il cast di Dawson's Creek si è affrettato a celebrare la nomination agli Oscar 2023 come miglior attrice ricevuta dalla collega Michelle Williams per The Fabelmans di Steven Spielberg

Solo quattro giorni dopo che l'amato teen drama ha celebrato il suo 25° anniversario, Michelle Williams è stata nominata come migliore attrice per il ruolo della versione fittizia della madre del regista Steven Spielberg nel film autobiografico. La famiglia di Dawson's Creek non poteva non celebrare alla sua maniera.

La migliore amica di lunga data Busy Philipps, che si è unita allo show nella quinta stagione nel ruolo di Audrey, ha condiviso un vecchio scatto della sua amica con la seguente didascalia: "Tornerò indietro nel tempo per dire a questa ragazzina che avrà 5 NOMINAZIONI ALL'OSCAR nei prossimi 20 anni. E una BELLISSIMA famiglia. E sarà circondata dall'amore. (E SPLENDIDI VESTITI) probabilmente sulla falsariga di quello che le stavo dicendo allora. Ti voglio bene. Sono orgogliosa di te per aver costruito la vita e la carriera che hai sognato, anche se il dolore assolutamente travolgente di essere umana ti ha fatto chiedere se ci saresti riuscita. Ma poi scavavi in profondità e riprovavi. È una delle cose che preferisco di te. Non hai MAI smesso di provarci. Un nuovo modo, una nuova ricetta, un nuovo stile genitoriale, un nuovo autore, un nuovo approccio al lavoro, un nuovo amore, un nuovo ruolo... ma sempre lo stesso amorevole brillante gentile sensibile divertente selvaggio premuroso bello bello BELLISSIMO essere te stessa".

Joshua Jackson, che ha interpretato Pacey Witter in tutte e sei le stagioni di Dawson's Creek, ha condiviso la stessa foto di Busy Philipps ha pubblicato, sottotitolandola nella sua storia su Instagram, "5 nomination all'Oscar!!! Holy Moses".

Ironizzando sulla foto in questione, Jackson ha continuato, "Non lo so, ma immagino che questa sia stata scattata in uno squallida pozzanghera quando eravamo tutti bambini. Che viaggio fantastico hai fatto. Congratulazioni!"

Michelle Williams è stata nominata all'Oscar in altre quattro occasioni, la prima nel 2006 per il suo ruolo in Brokeback Mountain. In seguito ha ricevuto nomination per i suoi ruoli in Blue Valentine, My Week With Marilyn e Manchester by the Sea.