Bussano alla porta: il nuovo trailer del film diretto da M. Night Shyamalan

Bussano alla porta è il nuovo film diretto da M. Night Shyamalan e il nuovo trailer regala delle sequenze inedite dell'atteso progetto.

Nel video si assiste a quello che accade quando quattro persone arrivano in una casa sperduta nel bosco dichiarando che i suoi abitanti devono prendere una decisione per salvare l'intera umanità, ritrovandosi così di fronte a una decisione impossibile.

Il film Bussano alla porta arriverà nelle sale italiane il 2 febbraio.

La sinossi ufficiale del progetto anticipa:

Mentre sono in vacanza in una remota baita, una bambina e i suoi genitori vengono presi come ostaggi da quattro sconosciuti armati, che chiedono alla famiglia di fare un'impensabile scelta per scongiurare l'apocalisse. Con limitato accesso al mondo esterno, la famiglia deve decidere a cosa credere prima che sia tutto perduto.

I migliori film M. Night Shyamalan

Il lungometraggio è diretto da M. Night Shyamalan, coinvolto anche come produttore in collaborazione con Marc Bienstock e Ashwin Rajan. I produttori esecutivi sono Steven Schneider, Christos V. Konstantakopoulos e Ashley Fox.

Nel cast ci sono Dave Bautista (Dune, Guardiani della Galassia), il candidato all'Emmy Jonathan Groff (Hamilton, Mindhunter), Ben Aldridge (Pennyworth, Fleabag), la candidata al BAFTA Nikki Amuka-Bird (Persuasione, Old), l'attrice esordiente Kristen Cui, Abby Quinn (Piccole donne, Landline) e Rupert Grint (Servant, la saga di Harry Potter).