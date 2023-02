Bussano alla porta: il nuovo film di Shyamalan piace alla critica? Ecco il punteggio su Rotten Tomatoes

Nonostante alcune piccole lamentele sulle allegorie religiose e su un tono spesso troppo serioso e autoreferenziale, Bussano alla porta sembrerebbe aver messo d'accordo critica e pubblico. Al momento il punteggio del nuovo film di M. Night Shyamalan su Rotten Tomatoes è il seguente: 71% per la critica e 77% per il pubblico.

Percentuali nettamente superiore a Old, film del regista uscito nel 2021, che invece ha collezionato un 50% per la critica e un 55% per il pubblico, mantenendosi ben al di sotto delle aspettative.

Bussano alla porta: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo film di Shyamalan con Dave Bautista

Qui trovate la nostra recensione di Bussano alla porta, horror ispirato al pluripremiato romanzo del 2018 di Paul Tremblay, The Cabin at the End of the World che gioca con temi come la paura dell'ignoto, le ossessioni pseudoreligiose, il degrado del pianeta e il senso di apocalisse incombente terrorizzando il pubblico in sala come da tradizione del regista.

Bussano alla porta vanta la presenza di un cast all star capitanato da Jonathan Groff e Dave Bautista. Groff e Ben Aldridge interpretano i padri della piccola Wen (Kristen Cui, qui al debutto sullo schermo).