Burt Young è morto, addio al Paulie di Rocky

Burt Young, la cui carriera da caratterista di lusso gli è valsa una nomination all'Oscar per il ruolo di Paulie in Rocky, è morto l'8 ottobre a Los Angeles 2023 all'età di 83 anni. Non è stata fornita nessuna notizia precisa sulla causa o sul luogo esatto di morte, che è stata però confermata dalla figlia, Anne Morea Steingieser, al New York Times.

Il curriculum di Burt Young comprende più di 160 crediti cinematografici e televisivi, comprese apparizioni in Chinatown, C'era una volta in America e Il 'papa' del Greenwich Village. Ex marine ed ex pugile professionista, Young ha sfruttato il suo aspetto da duro per costruirsi una lunga carriera a Hollywood.

Il successo con Rocky

Sylvester Stallone, Milo Ventimiglia e Burt Young in Rocky Balboa

Le sue apparizioni televisive includono la popolare serie satirica sulla guerra in Vietnam MASH, inoltre è apparso in film come La gang che non sapeva sparare (1971), Un grande amore da 50 dollari (1973) e Ultima fermata Brooklyn ( 1989). Ha anche scritto e interpretato Uncle Joe Shannon (1978),storia di un trombettista jazz la cui vita va in pezzi prima di trovare la redenzione.

Ma è la saga di Rocky ad avergli dato successo imperituro con il ruolo di Paulie, sgangherato macellaio e fratello di Adriana (Talia Shire), di cui si innamora il pugile male in arnese Rocky Balboa. Ha anche fornito a Rocky i tagli di manzo usati per allenarsi usandoli al posto dei sacchi da pugilato.

Il primo Rocky, uscito nel 1976, ha ricevuto 10 nomination all'Oscar, inclusa quella di Young come miglior attore non protagonista, e ha vinto tre Oscar, incluso quello per il miglior film.