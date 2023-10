Burt Young, Sylvester Stallone: 'Mancherai tanto a me e al mondo'

Sylvester Stallone ha ricordato l'amico Burt Young in un commovente post accompagnato da una foto di Rocky, il commiato di Carl Weathers e del mondo del cinema.

Sylvester Stallone ha pubblicato su Instagram un tributo all'amico e collega in Rocky, Burt Young, morto l'8 ottobre 2023 a Los Angeles, ma la notizia della cui morte è diventata pubblica proprio oggi.

Burt Young interpretava il ruvido macellaio nonché fratello dell'interesse amoroso di Rocky, Adriana, nella serie di film sul celebre pugile. È ricordato soprattutto per aver aperto la sua cella frigorifera per consentire a Rocky di esercitarsi a colpire i quarti di bue appesi, un metodo di allenamento non ortodosso, ma efficace.

"Al mio caro amico, BURT YOUNG, sei stato un uomo e un artista incredibile, mancherai moltissimo a me e al mondo... RIP", ha scritto Stallone, accompagnando il post con una foto di loro due insieme. I due attori sono apparsi insieme in Rocky, Rocky II, Rocky III, Rocky IV, Rocky V e Rocky Balboa.

Anche Carl Weathers, l'interprete di ApollO Creed, pugile rivale di Rocky che poi stringe con lui una forte amicizia, si è unito al cordoglio per la scomparsa di Young scrivendo: "RIP, Burt Young! Un'anima bella e talentuosa. Era una parte integrante della famiglia Rocky. 'Vuoi l'uccello? Vai a prendere l'uccello'. Paulie sarà con noi per sempre! #BePeace"