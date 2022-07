Burial: Tom Felton si ritrova alle prese con il cadavere di Hitler nel trailer

Il 2 settembre arriverà sugli schermi americani il thriller Burial con star Charlotte Vega e Tom Felton e, online, è stato condiviso il primo trailer del progetto.

Nel video si vede quello che accade quando un gruppo di militari riceve il compito di trasportare il cadavere di Hitler dalla Germania alla Russia, ritrovandosi però alle prese con pericoli di ogni tipo.

Burial è stato scritto e diretto dal britannico Ben Parker, già autore di The Chamber.

Nel cast del film, oltre a Tom Felton e Charlotte Vega, ci sono Harriet Walter e Dan Skinner, è ambientata durante gli ultimi giorni della Seconda Guerra Mondiale.

Un gruppetto di soldati russi guidati dall'Ufficiale dei Servivi Segreti Brana Vasilyeva (Charlotte Vega) ha il compito di trasportare segretamente i resti del cadavere di Adolf Hitler da Stalin in Russia.

Durante il viaggio, l'unità viene attaccata dai partigiani tedeschi della brigata "Licantropo" e i soldati vengono fatti fuori uno per uno. Brana guida i suoi compagni sopravvissuti nell'ultima resistenza per assicurarsi che il loro "carico" non cada nelle mani di coloro che lo farebbero sparire per nascondere la verità per sempre.

Le riprese di Burial si sono svolte in Estonia.