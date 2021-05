Buongiorno mamma! tutti i personaggi della fiction

Buongiorno mamma! è il family drama in onda stasera in prima serata su Canale 5: ecco tutti i personaggi della fiction che ha come protagonista Raoul Bova.

Raoul Bova è il protagonista di Buongiorno Mamma!, la nuova fiction di Canale 5 in onda stasera in prima serata: ecco chi sono i personaggi del family drama liberamente ispirato a una storia vera.

Guido Borghi (Raoul Bova)

l'attore Raoul Bova

Guido Borghi è un uomo forte e sicuro. Un marito follemente innamorato di sua moglie Anna, tanto da essere disposto ad enormi sacrifici per lei, persino tenere in piedi un matrimonio decisamente fuori dal comune. Anna è sempre stata il suo centro, gli ha insegnato ad avere fiducia in se stesso e a lottare per la propria felicità. Guido, interpretato da Raoul Bova è anche un padre meraviglioso, disposto a tutto pur di proteggere la sua famiglia. Di umili origini ma dalle grandi ambizioni, studioso brillante, con un dottorato all'università, ha accettato in passato di diventare il preside del liceo del paese, per seguire Anna sul lago, quando hanno deciso di tenere Sole, la terza figlia. Ma nuovi incontri e un passato misterioso metteranno Guido di fronte a scelte difficili: Guido è ancora pronto a dare tutto per Anna e i suoi figli?

Anna Della Rosa (Maria Chiara Giannetta)

Tafanos: Maria Chiara Giannetta e Federico Tolardo in una scena del film

Anna Della Rosa, interpretata da Maria Chiara Giannetta, è una mamma, è il motore della sua famiglia, una forza della natura, capace di fare mille cose contemporaneamente. Ama i suoi figli e suo marito Guido, non ha mai smesso di star loro accanto, anche se è stata costretta ad una via estrema per proteggerli da un passato misterioso. Anna è figlia della famiglia più facoltosa del paese, una "principessa" che ha sempre vissuto negli agi ma poi si è ribellata alle imposizioni della famiglia, soprattutto a quelle di Lucrezia, sua madre, una donna ricca, borghese e un po' fredda. Per inseguire il suo sogno di libertà, Anna ha lasciato la sua famiglia d'origine molto presto, finché ha scoperto di avere un talento speciale come mamma.

Agata Scalzi (Beatrice Arnera)

Outcast: Beatrice Arnera sul red carpet della premiere europea

Agata Scalzi, che in Buongiorno, Mamma! ha il volto di Beatrice Arnera, è una ragazza cresciuta passando da una casa-famiglia all'altra. La sua infanzia è costellata dalle apparizioni e sparizioni di sua madre Maurizia che un brutto giorno però non si è più presentata. Agata è convinta che le sia successo qualcosa e che Anna e Guido nascondano il segreto della sua scomparsa. I due, infatti, sono amici di vecchia data della donna e forse sono gli ultimi ad averla vista prima della sua sparizione. Agata è forte e fragile allo stesso tempo, affamata d'amore e piena di vita, un vero tornado che investirà i Borghi, nei quali troverà forse l'amore di una famiglia, quell'amore che non ha mai conosciuto.

Maurizia Scalzi (Stella Egitto)

Una foto di Stella Egitto

Amica d'infanzia di Anna, Maurizia Scalzi è nata in una famiglia di umili origini, cresciuta con una madre sola e poco fortunata, è una ragazza bellissima ma dannata. Finisce sempre dentro relazioni sbagliate, da una di queste relazioni è nata Agata. Per anni l'unico vero sostegno per lei è stata l'amicizia con Anna, che non l'ha mai abbandonata, soprattutto quando è diventata mamma così giovane. Nel tempo però, Maurizia - interpretata da Stella Egitto - non è mai riuscita a trovare la sua strada, cadendo anche nella tossicodipendenza. Dopo il matrimonio di Anna con Guido, le due amiche si sono un po' perse, ma un mistero legato al passato e alla sua sparizione, porta a pensare che i Borghi sappiano molto di più di quello che dicono.

Francesca Borghi (Elena Funari)

Elena Funari interpreta la primogenita dei Borghi, che ha dovuto rivestirsi troppo in fretta di tante responsabilità, soprattutto quella dei suoi fratelli. Apparentemente calma e posata, Francesca Borghi ha dovuto reprimere il suo lato più ribelle e vivace, che in passato l'ha portata spesso ad essere in conflitto con sua madre. Studia all'università ed è fidanzata da anni con Piggi, con il quale si sposerà presto. La sua esistenza verrà sconvolta però dall'arrivo di Armando, che le farà provare emozioni nuove e le farà vedere le cose da una diversa prospettiva.

Jacopo Borghi (Matteo Oscar Giuggioli)

Succede: Matteo Oscar Giuggioli in una scena del film

È il secondogenito, adolescente ribelle, con un'anima da poeta ed un legame strettissimo con sua madre, verso la quale ha anche un senso di colpa che non è mai riuscito a risolvere. Jacopo Borghi, interpretato da Matteo Oscar Giuggioli, è invece in conflitto aperto con il padre, al quale assomiglia più di quanto non sia disposto ad ammettere. Proprio dopo una ripicca nei confronti di Guido, sarà costretto ad occuparsi per punizione di Greta, una bella ragazza in sedie a rotelle, che gli renderà la vita difficile, ma che lo farà tornare alla vita, aiutandolo a riconciliarsi con le sue ferite più profonde.

Sole Borghi (Ginevra Francesconi)

Regina: Ginevra Francesconi di profilo

Sole Borghi è la figlia preferita di Guido, il sole della casa, studiosa e brillante, destinata a un grande futuro, in cui il padre si rivede. In un momento di confusione, prenderà una sbandata per Federico, un ragazzo con cui non avrebbe mai creduto di avere delle chance, e forse dovrà crescere prima del previsto e cambiare completamente la sua vita. Divisa tra l'affetto per Greg, il suo migliore amico, e la cotta per Federico, il personaggio di Ginevra Francesconi si troverà davanti a scelte importanti, che metteranno in discussione anche il suo rapporto privilegiato con il padre. Proprio le sue disavventure rischieranno infatti di portare a galla vecchie ferite e misteri della sua famiglia.

Michele Borghi (Marco Valerio Bartocci)

Michele Borghi è il più piccolo della famiglia di Buongiorno, Mamma!. Interpretato da Marco Valerio Bartocci, è un bambino dolce e tenero, ma allo stesso tempo un vero grillo parlante, vivace e maturo, che stempera momenti di tensione e riesce sempre a far sorridere tutti.

Vincenzo Colaprico (Domenico Diele)

Roma Fiction Fest 2016: Domenico Diele sul red carpet di Di padre in figlia

Vincenzo Colaprico è il vicequestore di Polizia, originario della Calabria. Non si ferma mai, cerca incessantemente la verità. È un bell'uomo ma un po' ruvido ed è interessato alla scomparsa di Maurizia, un caso che non ha potuto seguire in passato, ma che ha avuto esiti che non lo hanno mai convinto del tutto. Il personaggio di Domenico Diele è certo della colpevolezza di Guido Borghi e vorrebbe incastrarlo. Per questo cercherà la complicità di Agata.

Lucrezia Della Rosa (Barbara Folchitto)

Lucrezia Della Rosa, interpretata da Barbara Folchitto, è la nonna materna, bella ed elegante, forte e risoluta. È tra le personalità più in vista della zona. Da sempre in conflitto con la figlia Anna, nella quale ha sempre visto la sua naturale erede, si è dovuta però rassegnare davanti alle sue ribellioni. È una classica donna borghese, che all'apparenza potrebbe apparire fredda, ma la sua freddezza viene forse dall'aver sposato un uomo che in lei ha cercato più che altro un avanzamento di posizione sociale. È in perenne conflitto con i Borghi, dei quali non accetta alcune decisioni. Vorrebbe che Francesca prendesse il posto accanto a lei, quello che per anni è rimasto vuoto per l'assenza di Anna. Ma Francesca non sarà così disposta ad assecondare la nonna.

Filippo Della Rosa (Filippo Gili)

Prima di andar via: Filippo Gili in una cupa immagine del film

Filippo Della Rosa (l'attore Filippo Gili) è il nonno materno. È un medico molto stimato e ha sposato Lucrezia, la "regina" di Bracciano, diventando in famiglia una sorta di "principe consorte". Il suo però è sempre stato un matrimonio d'interesse e Filippo non è mai stato un marito troppo fedele. Anche se a tratti è un po' freddo e distaccato, rimane al fianco di Lucrezia e cerca di essere diplomatico nelle relazioni, facendo anche da paciere in situazioni di conflitto tra Lucrezia e i suoi nipoti. Quando occorre risolvere situazioni spiacevoli si muove sfruttando le sue conoscenze, che ha ottenuto soprattutto grazie al nome che gli deriva dal suo matrimonio con Lucrezia.

Elio Borghi (Giovanni Calcagno)

La nostra terra: Giovanni Calcagno in una scena del film

Elio Borghi, qui interpretato da Giovanni Calcagno, è il padre di Guido. Di umili origini, abituato a sopravvivere e lottare, anche con la forza se necessario. Possiede un'autofficina dalla quale passano automobili di dubbia provenienza, che sono evidentemente la base degli affari poco puliti di Elio. Il rapporto con il figlio è sempre stato complicato. Guido, ragazzo brillante e desideroso di costruirsi una vita diversa da quella del padre, ha sempre cercato di emanciparsi da Elio, che invece non ha mai creduto davvero in lui, e ha sempre pensato che suo figlio fosse destinato a seguire le sue orme.

Miriam Castellani (Serena Autieri)

Serena Autieri in una scena del film Notte prima degli esami - Oggi

È la nuova insegnante di sostegno, collega di Guido, che si è trasferita da poco in città. Il suo arrivo comporterà nuove sfide per il preside, soprattutto lo porterà a farsi diverse domande riguardo a ferite aperte nel suo matrimonio con Anna e nel suo rapporto con i figli. Dopo tutto, anche Miriam Castellani (Serena Autieri) ha conosciuto la sofferenza e ha anche lei una ferita profonda, che deriva dal suo passato. Sarà quindi capace, in alcuni momenti decisivi, di essere di conforto e di compagnia a Guido.

Piggi (Niccolò Ferrero)

Niccolò Ferrero interpreta Piggi, il fidanzato storico di Francesca, stanno insieme da sette anni e sono prossimi al matrimonio. Neo farmacista, classico ragazzo di buona famiglia, sa che vuole stare con Francesca e vuole costruire con lei una vita insieme. Francesca sa che di lui può fidarsi, le è stato accanto in momenti decisivi della sua vita, ma Piggi è davvero il ragazzo giusto per lei?

Armando (Erasmo Genzini)

Sotto Copertura: un'immagine di Erasmo Genzini

Armando, interpretato da Erasmo Genzini, è un amico di Piggi, che viene assunto per ristrutturare la casa in cui andranno a vivere Francesca e Piggi da sposati. Incarna esattamente l'opposto di quello che è Francesca. Si sposta continuamente da un luogo all'altro, è sempre in giro per il mondo, con il suo pulmino. Passionale, all'apparenza sembra immaturo, ma è anche un ragazzo fuori dagli schemi: inaspettatamente tira fuori perle persino dalle sue letture di Proust, rigorosamente fatte in riva a qualche spiaggia tropicale. Il suo arrivo sconvolge Francesca e la porterà forse verso strade impreviste.

Greta (Rausy Giangarè)

Compagna di scuola di Jacopo, figlia di genitori ricchi e impegnati, Greta è una ragazza bella e molto forte, campionessa di tuffi, o almeno lo era, prima di finire su una sedia a rotelle. Paralizzata alle gambe dopo un incidente in piscina, è appena uscita dall'ospedale. La ragazza che ha il volto di Rausy Giangarè sfoga la sua rabbia su chi le capita attorno, ovvero Jacopo. È cinica ma molto intelligente e il rapporto con Jacopo sarà per entrambi un'occasione per affrontare le loro ferite più profonde.

Gregorio 'Greg' (Giovanni Nasta)

Greg (Giovanni Nasta) è il migliore amico di Sole, si conoscono fin dall'asilo, sono molto simili. Entrambi allegri, entrambi un po' nerd e molto appassionati di scienza. Sono esserini speciali che attraversano la pubertà con uno sguardo spaventato ma anche incuriosito. Quando si riferiscono ai compagni di scuola, tanto diversi da loro, li chiamano cordialmente le "scimmie". La più scimmia di tutte per Greg è proprio Federico, il più "fighetto".

Federico (Federico Cesari)

Il personaggio di Federico Cesari il più "fighetto" della scuola, il classico ragazzino con almeno due materie l'anno da recuperare. Per Greg e Sole è il "capo delle scimmie". Nonostante questo, sotto sotto a Sole piace, anche se sa di non avere nessuna chance con lui. Si scopre poi che dietro il ragazzo indifferente e "fighetto", si cela una famiglia disastrata, che negli anni si è curata poco di lui.