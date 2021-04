Buongiorno, mamma!, la seconda puntata stasera su Canale 5: anticipazioni

Buongiorno, mamma!, dopo la buona partenza della scorsa settimana, torna stasera su Canale 5 alle 21:45 per un nuovo appuntamento in compagnia di Raoul Bova, Maria Chiara Giannetta e Serena Autieri. Prodotta da Lux Vide di Matilde e Luca Bernabei per Mediaset, la fiction è diretta da Giulio Manfredonia e Matteo Mandelli, e scritta da Elena Bucaccio con Lea Tafuri e Leonardo Valenti.

Dalle anticipazioni della seconda puntata scopriamo che Miriam, la nuova collega di Guido (Raoul Bova), entra in confidenza con lui e lo esorta ad affrontare i suoi problemi.

Anche Sole vive un momento di profonda confusione, dovuto all'età particolare: si è ubriacata a una festa e ha baciato un ragazzo, ma non ricorda di chi si tratti. Jacopo si trova a difendere Greta.

Ancora una volta sarà la voce off di Anna (Maria Chiara Giannetta) a lanciare il tema di ogni episodio, una sorta di teaser degli avvenimenti che verranno raccontati.

Ecco il promo del nuovo episodio in onda sulle reti Mediaset.

Buongiorno, mamma! è ambientata sul lago di Bracciano ai giorni nostri e racconta la storia della famiglia Borghi, una famiglia normale con qualcosa di speciale.

La fiction ci porta avanti e indietro nel tempo per raccontare ogni personaggio, con le sue gioie e i suoi dolori, con le sfide del crescere e il trovarsi a volte a fare dei passi indietro. È un viaggio coinvolgente tra lacrime e risate, tra passato e presente, ricco di mistero. Un grande racconto familiare dove il percorso di ogni personaggio è un viaggio emozionante alla scoperta di se stessi.