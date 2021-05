Buongiorno, mamma!, la quarta puntata stasera su Canale 5: le anticipazioni

Stasera su Canale 5, in via del tutto eccezionale, torna Buongiorno, mamma!, la fiction con Raoul Bova, diretta da Giulio Manfredonia e Matteo Mandelli: ecco le anticipazioni della quarta puntata.

Buongiorno, mamma! torna eccezionalmente stasera su Canale 5 alle 21:45 con la quarta puntata, per un nuovo appuntamento in compagnia di Raoul Bova, Maria Chiara Giannetta e Serena Autieri. Mediaset evita così lo scontro diretto con Il commissario Montalbano, che tornerà domani sera in replica su Rai1, e anticipa di un giorno la sua nuova fiction che, di puntata in puntata, sta conquistando l'affetto del pubblico. Dalla prossima settimana, salvo ripensamenti, Buongiorno, mamma! dovrebbe tornare alla sua solita collocazione del mercoledì.

Fin dalle anticipazioni del doppio episodio in onda oggi, martedì 11 maggio, Guido indaga su Agata, come mostra il promo della quarta puntata, mentre proprio la ragazza organizza una festa a sorpresa per il compleanno del Borghi.

Francesca non riesce a controllare la sua attrazione per Armando, mentre Sole deve fare i conti con le attenzioni del tutto inattese di Federico.

Guido, intanto, è costretto a prendere una decisione delicata...

Buongiorno, mamma! è ambientata sul lago di Bracciano ai giorni nostri e racconta la storia della famiglia Borghi, una famiglia normale con qualcosa di speciale.

La fiction ci porta avanti e indietro nel tempo per raccontare ogni personaggio, con le sue gioie e i suoi dolori, con le sfide del crescere e il trovarsi a volte a fare dei passi indietro. È un viaggio coinvolgente tra lacrime e risate, tra passato e presente, ricco di mistero. Un grande racconto familiare dove il percorso di ogni personaggio è un viaggio emozionante alla scoperta di se stessi.

Prodotta da Lux Vide di Matilde e Luca Bernabei per Mediaset, la fiction è diretta da Giulio Manfredonia e Matteo Mandelli, e scritta da Elena Bucaccio con Lea Tafuri e Leonardo Valenti.