Bumblebee stasera in TV su Italia 1 in prima visione

Stasera su Italia 1 alle 21:20 va in onda, in prima visione in chiaro, Bumblebee, il sesto film della saga cinematografica dei Transformers, diretto nel 2018 da Travis Knight.

Bumblebee: un abbraccio tra Hailee Steinfeld e Bumblebee

Diretto nel 2018 da Travis Knight, lo standalone dedicato al più amato tra i robot alieni Transformers ci porta nella California del 1987. Bumblebee trova rifugio in una discarica sulla spiaggia di una cittadina sulla costa. Charlie Watson (Hailee Steinfeld), una ragazza che sta per compiere diciotto anni, lo scopre danneggiato e con i segni della battaglia. Quando la giovane gli ridà vita capisce immediatamente che non è un veicolo normale...

Bumblebee è stato concepito come uno spin-off/prequel delle vicende narrate in Transformers (2007), Transformers: La vendetta del caduto (2009), Transformers 3 (2011), Transformers 4 - L'era dell'estinzione (2014) e Transformers - L'ultimo cavaliere (2017). Tuttavia nella versione arrivata nelle sale di tutto il mondo sono stati tagliati molti dei riferimenti, pur previsti in fase di scrittura, agli altri 5 capitoli della saga dedicata ai giocattoli Hasbro.

Nonostante i rimaneggiamenti alla storia, Bumblebee è, tra tutti i film dedicati ai Transformers, forse il più apprezzato tanto dalla critica quanto dal pubblico.

Nel 2019 è stato annunciata la produzione del sequel.