Bumblebee è il primo film reboot dei Transformers!

Hasbro ha confermato che Bumblebee è ufficialmente l'inizio della nuova saga reboot dei Transformers. Finora, la relazione tra il film di Travis Knight, piuttosto amato dalla critica americana, e i cinque film di Michael Bay è sempre stato poco delineato, si è al massimo parlato di spin-off.

Dopo i pessimi numeri dell'ultimo film dei Transformers, c'era molta aspettativa su Bumblebee. Il lungometraggio è stato un successo per la critica, basta pensare al 93% di recensioni positive sul portale Rotten Tomatoes, ma il pubblico non è stato molto incuriosito dal nuovo progetto. Il film di Travis Knight è costato 135 milioni di dollari e negli Stati Uniti ne ha incassati solo 125: il totale sale se si guardano gli incassi worldwide, che arrivano a più di 450 milioni.

In ogni caso, la Hasbro ha parlato di Bumblebee durante il New York Toy Fair, e ha dichiarato che stanno trattando il film come un nuovo trampolino di lancio per il franchise, "un nuovo universo narrativo".

La trama del film è ambientata nel 1987 quando Bumblebee trova rifugio in una discarica sulla spiaggia di una cittadina della California. Charlie, una ragazza che sta per compiere diciotto anni, lo scopre danneggiato e con i segni della battaglia. Quando la giovane gli ridà vita capisce immediatamente che non è un veicolo normale.

Tra gli interpreti del lungometraggio ci sono Hailee Steinfeld. Pamela Adlon, John Cena, Stephen Schneider, Jorge Lendeborg Jr., Jason Drucker, Angela Bassett, Justin Theroux, Kenneth Choi, Ricardo Hoyos, Abby Quinn Jackman, Rachel Crow e Grace Dzienny.

