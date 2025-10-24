Bugonia, la rivelazione di Emma Stone: "Ecco quale star di Hollywood è sicuramente un alieno"

L'attrice sta promuovendo la sua ultima fatica insieme al regista greco Yorgos Lanthimos che è uscito ieri nelle sale italiane e la vede al centro di un complotto per smascherare la presenza degli alieni sulla Terra

Durante un'apparizione nel programma The Late Show condotto da Stephen Colbert, Emma Stone, impegnata nella promozione del suo nuovo film Bugonia, ha risposto in modo fulmineo e divertito a una domanda: "Quale celebrità pensi possa essere un alieno travestito da umano?".

E la sua risposta è arrivata senza nessuna esitazione: "Willem Dafoe, al cento per cento". Colbert ha osservato come non abbia avuto bisogno di pensarci troppo, e l'attrice Premio Oscar ha quindi fornito la sua singolare spiegazione.

"È semplicissimo. Dico: se fosse davvero Willem Dafoe un alieno, tutti direbbero 'Sì! Ovviamente. E pure uno fantastico!'. Se tutti gli alieni fossero come lui, arrivate pure, atterrate sulla Terra, per favore!". Il conduttore ha replicato ironicamente: "È un alieno in un elegante completo da uomo ben tagliato", con Stone che ha aggiunto con affetto: "È il mio alieno preferito".

Povere creature!: Willem Dafoe in una scena del film

Le collaborazioni con Willem Dafoe e il legame con Spider-Man

Stone e Dafoe hanno già lavorato insieme in due film diretti da Yorgos Lanthimos: Povere Creature! del 2023, per il quale l'attrice ha vinto il suo secondo Oscar come protagonista, e Kinds of Kindness del 2024.

Curiosamente, entrambi condividono anche un legame con l'universo di Spider-Man: Stone ha interpretato Gwen Stacy - interesse amoroso dell'iterazione di Peter Parker interpretata da Andrew Garfield - mentre Dafoe ha vestito i panni di Norman Osborn, alias Green Goblin, nella trilogia con Tobey Maguire.

I loro due universi si sono poi incontrati con l'arrivo nelle sale di Spider-Man: No Way Home. Tuttavia, nonostante Dafoe abbia ripreso i panni di Osborn nel film diretto da Jon Watts, Stone non ha fatto ritorno in quelli di Gwen Stacy, nonostante fossero circolate voci su un suo possibile coinvolgimento nella storia.

Bugonia: Emma Stone rasata dopo il rapimento

Emma Stone si è rasata a zero per la parte in Bugonia

Parlando del nuovo film di Lanthimos, di cui potete leggere la nostra recensione, l'attrice ha anche raccontato di aver rasato la testa per la parte e che ha poi indossato delle parrucche agli eventi pubblici per nascondere il cambiamento.

Tuttavia, ammette di non essere apparsa così convincente: "Era come se dicessi: 'Mi vedi la parrucca?', muovevo l'attaccatura dei capelli tutto il tempo. A tutti! E loro dicevano: 'Siamo abbastanza sicuri che tu stia indossando una parrucca, visto che la sposti in continuazione'". Bugonia è nelle sale italiane da ieri e vanta nel suo cast anche Jesse Plemons e Aidan Delbis.