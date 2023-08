Bugiardo seriale: guarda una clip tratta in anteprima dal film di Olivier Baroux

Bugiardo seriale è la nuova commedia francese, diretta da Olivier Baroux, in arrivo sugli schermi italiani il 31 agosto e, nell'attesa del debutto nelle sale grazie a Altre Storie e Minerva Pictures, potete ora vedere una clip in anteprima.

Nel video, in esclusiva su Movieplayer.it, potete così vedere il protagonista mentre si risveglia e teme che sia in corso un allagamento.

I dettagli del film

La commedia Bugiardo seriale ha nel suo cast Tarek Boudali, Artus, Pauline Clément e Catherine Hosmalin.

Al centro della trama c'è Jérôme, un bugiardo compulsivo. La sua famiglia e gli amici non sopportano più le sue bugie e fanno di tutto per fargli cambiare atteggiamento. Non ascoltando le loro parole, Jérôme continua a mentire fino al giorno in cui una maledizione divina lo colpisce: tutte le sue bugie prendono vita e inizia così un vero e proprio incubo in cui il protagonista si sveglia in un mondo in cui tutte le bugie che ha raccontato, come in un contrappasso dantesco, diventano realtà una dopo l'altra.

Olivier Baroux è regista del film, mentre Veronique Garbarini ha scritto la sceneggiatura.

Un adattamento per il grande schermo

Il regista ha parlato della sua scelta di realizzare il progetto, basato su Menteur di Émile Gaudreault, spiegando: "Gaumont me l'ha mandato e mi ha chiesto se fossi interessato a farne una versione francese. L'ho guardato come un normale spettatore e mi sono divertito così tanto che ho richiamato subito per dire che ero disponibile. Mi è piaciuto tutto del film: la sceneggiatura, la regia e la recitazione. Ho semplicemente chiesto se potevo andare oltre un semplice copia/incolla e cambiare alcuni elementi per renderlo, non migliore (non pretendevo di esserlo!), ma per proporre la mia personale visione della menzogna. Una volta raggiunto l'accordo, abbiamo lavorato insieme per tre mesi e mezzo per arrivare alla sceneggiatura finale".