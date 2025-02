Buffy potrebbe tornare in tv con una serie sequel, ecco i primi dettagli

Hulu sembra stia per ordinare la produzione del pilot di una serie sequel di Buffy, il cult con Sarah Michelle Gellar nel ruolo dell'ammazzavampiri.

L'attrice, secondo le fonti di Variety, potrebbe riprendere la parte della Cacciatrice, personaggio che non sarà però protagonista della nuova storia.

I primi dettagli del sequel di Buffy

Nel nuovo progetto che continuerà la storia di Buffy - L'ammazzavampiri, infatti, si dovrebbero raccontare le storie di una nuova Cacciatrice. Sarah Michelle Gellar sarebbe quindi coinvolta come una presenza ricorrente negli episodi della serie se il progetto otterrà il via libera alla produzione.

Un'immagine del finale di Buffy

Chloe Zhao dovrebbe essere regista e produttrice del pilot, mentre Nora Zuckerman e Lila Zuckerman si occuperanno della sceneggiatura e avranno l'incarico di showrunner e produttrici. Gellar, inoltre, dovrebbe essere produttrice esecutiva insieme a Gail Berman e nel team della produzione c'è persino Dolly Parton tramite Sandollar.

Il potenziale show sarà sviluppato grazie al sostegno di 20th Television e Searchlight Television.

L'assenza del creatore della serie cult

Joss Whedon, invece, creatore della serie originale, non è coinvolto nel potenziale sequel di Buffy dopo le accuse compiute da Charisma Carpenter, che aveva recitato anche nello spinoff Angel, e altri membri del cast come Amber Benson e Michelle Trachtenberg che avevano parlato di un "ambiente tossico sul posto di lavoro". Il filmmaker aveva in parte ammesso di aver avuto dei comportamenti non sempre corretti, ribadendo tuttavia di aver avuto delle ottime esperienze sul set con Charisma e gli altri membri del cast.

Lo show originale era andato in onda per sette stagioni, a partire dal 1997. Nel cast c'erano anche David Boreanaz, Anthony Stewart Head, Alyson Hannigan, Nicholas Brendon, Carpenter, James Marsters e Seth Green.

Nel corso degli anni la storia è proseguita con lo spinoff Angel, vari romanzi, una serie a fumetti, e un recente progetto audio disponibile su Audible.