Buffy l'ammazzavampiri: New Sunnydale, Sarah Michelle Gellar: "Non è un sequel e non è un reboot"

Sarah Michelle Gellar ha rilasciato una nuova intervista al podcast Shut Up, Evan, facendo chiarezza su alcuni aspetti della nuova serie Buffy l'ammazzavampiri: New Sunnydale, che riporterà la Cacciatrice al centro di nuove dinamiche sul piccolo schermo.

A fronte di una miriade di speculazioni e domande sul nuovo progetto, Sarah Michelle Gellar, interprete di Buffy Summers, ha voluto specificare alcuni aspetti che per alcuni spettatori e organi di stampa non sono ancora molto chiari.

New Sunnydale non è un reboot e un sequel di Buffy

"Non è un sequel, non è un reboot" ha specificato Gellar "è una continuazione". L'attrice ha spiegato che la serie risponderà alle domande su dove Buffy 'si trovi ora in questo mondo e quale sia questo mondo in cui Buffy vive con lei e senza di lei'.

Sarah Michelle Gellar in una scena di Buffy l'ammazzavampiri

Gellar prosegue: "Quindi non è un reboot, non riparte subito con tutti gli stessi personaggi. Non è come un sequel... Ecco perché per me il nome era così importante. Buffy: New Sunnydale. È Buffy, ma è anche qualcos'altro" ha concluso la star sull'argomento.

Sarah Michelle Gellar ha cambiato idea grazie a Chloé Zhao

Per anni, l'attrice aveva smentito la possibilità di ritornare con un nuovo progetto su Buffy ma ora ha imparato una nuova lezione: "Mi rimangio le mie parole, e va bene così" ha aggiunto "ho imparato la lezione. Non riuscivo a vedere come e perché potesse essere buono [quanto la serie originale]. Non sto cercando di essere migliore. Voglio solo custodire e onorare il ricordo e ciò che abbiamo creato. So che a volte quel ricordo è conflittuale per le persone, che non sanno bene come sentirsi a riguardo, ma tante persone hanno messo sangue, sudore e lacrime nel realizzare quello che io considero uno show incredibilmente grande, e ne sono immensamente orgogliosa".

Sarah Michelle Gellar ha sottolineato la visione di Chloé Zhao, la regista di Nomadland, per il progetto: "Chloé Zhao è venuta da me e non solo con la sua passione, perché ho già visto persone appassionate in passato, ma perché sapeva come entrare in quel mondo. Sapeva cos'era quel mondo e conosceva la strada. Ed è stata la prima volta che ho pensato: 'Forse, potrei farlo?' E questo va avanti ormai da tre anni... io e Chloé che andiamo avanti e indietro, dicendo che potrei farlo, dicendo che non posso, e dedicando davvero il tempo a sviluppare che cos'è e perché lo è".

La serie è ancora in fase di sviluppo: "So che può sembrare che stia richiedendo molto tempo, ed è perché, a meno che non siamo sicuri che sia esattamente ciò che volevamo fare e che abbia senso farlo, non vogliamo vendervi l'eredità senza farlo nel modo giusto. Quando saprò che è perfetto, allora sarà pronto, ma non lo farò se non so che può esserlo".