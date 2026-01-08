Buffy l'ammazzavampiri: New Sunnydale, Sarah Michelle Gellar: "Non è un sequel e non è un reboot"

L'attrice protagonista della serie tv anni '90 di Joss Whedon ha confermato che il nuovo progetto non sarà un seguito né un nuovo inizio.

Primo piano di Sarah Michelle Gellar in Buffy l'ammazzavampiri
NOTIZIA di 08/01/2026

Sarah Michelle Gellar ha rilasciato una nuova intervista al podcast Shut Up, Evan, facendo chiarezza su alcuni aspetti della nuova serie Buffy l'ammazzavampiri: New Sunnydale, che riporterà la Cacciatrice al centro di nuove dinamiche sul piccolo schermo.

A fronte di una miriade di speculazioni e domande sul nuovo progetto, Sarah Michelle Gellar, interprete di Buffy Summers, ha voluto specificare alcuni aspetti che per alcuni spettatori e organi di stampa non sono ancora molto chiari.

New Sunnydale non è un reboot e un sequel di Buffy

"Non è un sequel, non è un reboot" ha specificato Gellar "è una continuazione". L'attrice ha spiegato che la serie risponderà alle domande su dove Buffy 'si trovi ora in questo mondo e quale sia questo mondo in cui Buffy vive con lei e senza di lei'.

Sarah Michelle Gellar in una scena dell'episodio 'Le pattuglie della notte' della quarta stagione di Buffy - L'ammazzavampiri
Sarah Michelle Gellar in una scena di Buffy l'ammazzavampiri

Gellar prosegue: "Quindi non è un reboot, non riparte subito con tutti gli stessi personaggi. Non è come un sequel... Ecco perché per me il nome era così importante. Buffy: New Sunnydale. È Buffy, ma è anche qualcos'altro" ha concluso la star sull'argomento.

Sarah Michelle Gellar ha cambiato idea grazie a Chloé Zhao

Per anni, l'attrice aveva smentito la possibilità di ritornare con un nuovo progetto su Buffy ma ora ha imparato una nuova lezione: "Mi rimangio le mie parole, e va bene così" ha aggiunto "ho imparato la lezione. Non riuscivo a vedere come e perché potesse essere buono [quanto la serie originale]. Non sto cercando di essere migliore. Voglio solo custodire e onorare il ricordo e ciò che abbiamo creato. So che a volte quel ricordo è conflittuale per le persone, che non sanno bene come sentirsi a riguardo, ma tante persone hanno messo sangue, sudore e lacrime nel realizzare quello che io considero uno show incredibilmente grande, e ne sono immensamente orgogliosa".

Sarah Michelle Gellar ha sottolineato la visione di Chloé Zhao, la regista di Nomadland, per il progetto: "Chloé Zhao è venuta da me e non solo con la sua passione, perché ho già visto persone appassionate in passato, ma perché sapeva come entrare in quel mondo. Sapeva cos'era quel mondo e conosceva la strada. Ed è stata la prima volta che ho pensato: 'Forse, potrei farlo?' E questo va avanti ormai da tre anni... io e Chloé che andiamo avanti e indietro, dicendo che potrei farlo, dicendo che non posso, e dedicando davvero il tempo a sviluppare che cos'è e perché lo è".

La serie è ancora in fase di sviluppo: "So che può sembrare che stia richiedendo molto tempo, ed è perché, a meno che non siamo sicuri che sia esattamente ciò che volevamo fare e che abbia senso farlo, non vogliamo vendervi l'eredità senza farlo nel modo giusto. Quando saprò che è perfetto, allora sarà pronto, ma non lo farò se non so che può esserlo".