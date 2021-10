Buffy - L'ammazzavampiri, il quinto capitolo del reboot a fumetti da oggi in libreria

Buffy - L'Ammazzavampiri, il capolavoro di Joss Whedon, è tornata col quinto capitolo del reboot a fumetti pubblicato da saldaPress, che sta riscuotendo grande successo: il mondo di Buffy potrebbe crollare sotto il peso della verità?

Willow è tornata a Sunnydale con un segreto che sembra riguardare Buffy e che potrebbe mettere in discussione tutto ciò che pensavamo di sapere su l'Ammazzavampiri più famosa della Storia. Buffy inoltre potrebbe avere i giorni contati come cacciatrice. Oggi 14 ottobre esce Il peggiore dei mali (pagg.120, cartonato, euro 19,90 regular, euro 21 variant), il quinto volume della serie supervisionata da Whedon in persona, scritta da Jordie Bellaire e disegnata in questo caso da Ramon Bachs.

Buffy e la Scooby gang devono affrontare la peggiore eventualità che potesse loro capitare: il migliore amico di Buffy e Willow, Xander, è diventato un vampiro e sta cercando di farle fuori, mentre il Consiglio degli osservatori sembra deciso a nascondere la verità alle cacciatrici. Lentamente, il cerchio di fuoco si stringe attorno a Sunnydale e tutto presto cambierà...

Jordie Bellaire e Ramon Bachs costruiscono un arco narrativo fondamentale per l'intera serie dedicata a Buffy - L'ammazzavampiri. Una storia ricca di rivelazioni e colpi di scena che farà da chiave di volta per il futuro del personaggio. Molti segreti stanno per venire a galla e, con ogni probabilità, niente sarà più come prima per la creazione più famosa e iconica di Joss Whedon!