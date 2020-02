Bud Spencer e Terence Hill in versione LEGO, un'idea che fa impazzire i fan

Bud Spencer e Terence Hill nella versione del film Altrimenti ci arrabbiamo sono i protagonisti di un progetto proposto alla LEGO che ha già ottenuto il sostegno di oltre 1.340 persone.

Il "builder" chiamato Versteinert ha infatti condiviso sul sito LEGO Ideas le immagini di un set da realizzare con gli iconici mattoncini dedicato al film italiano. L'omaggio a Bud Spencer e Terence Hill, ricreati con il look di Ben e Kid, comprende anche l'iconico Dune Buggy rosso, il famoso veicolo mostrato proprio nel film Altrimenti ci arrabbiamo, arrivato nelle sale nel 1974, e immediatamente riconoscibile dagli appassionati di cinema.

La versione LEGO è stata ideata inoltre per avere delle dimensioni compatibili con ogni città realizzata con i mattoncini, in modo da "poter rivivere tutte le vostre scene preferite del film nella vostra città LEGO".

Per essere considerata dall'azienda un'idea deve raggiungere quota 10.000 supporters quindi è decisamente troppo presto per sperare in una produzione del set dedicato alle star italiane, tuttavia il sostegno dei fan potrebbe contribuire a far passare il progetto alla fase di valutazione.