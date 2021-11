Bud Spencer, in arrivo la prima biografia a fumetti

ReNoir Comics presenta la prima biografia a fumetti autorizzata di Carlo Pedersoli, meglio noto come Bud Spencer: una storia di avventure, amore, medaglie olimpiche... e cazzotti, con la prefazione dei figli Cristiana, Diamante e Giuseppe Pedersoli.

Quanti attori possono dire di aver avuto una vita avventurosa quanto quella dei personaggi che hanno interpretato sullo schermo? Pochi, pochissimi. Tra loro spicca Carlo Pedersoli, nuotatore di livello olimpionico, camionista in sud America e soprattutto eroe di decine di film a base di humour e cazzotti. Un matrimonio felice, una carriera cinematografica cominciata quasi per caso, qualche tentativo di dieta e moltissime scorpacciate.

Bud Spencer in un film

Il piccolo Luca lo incontra in un aeroporto, durante una giornata un po' magica, e si lascia rapire dalla storia della sua vita. Un racconto unico, simpatico e affascinante, come quelli che hanno reso Bud Spencer un mito per generazioni di spettatori. Lo sceneggiatore del fumetto è Marco Sonseri, già scrittore per ReNoir Comics delle biografie di Giorgio Perlasca, Paolo Borsellino e don Puglisi. Per lui "Bud Spencer è come uno di famiglia, una di quelle persone che vorresti avere come amico, molto rassicurante, ma soprattutto negli adulti rievoca l'età della spensieratezza, l'infanzia".

I disegni sono di Roberto Lauciello, che si cimenta con un altro mito pop italiano dopo il graphic novel sulla "Maglia nera" del ciclismo Luigi Malabrocca. "Nei gesti che ho disegnato - racconta - e negli sguardi credo di essere riuscito ad esprimere tutta la dolcezza di questo gigante buono nei confronti dei più deboli. Anche attraverso la sua incredibile storia tuttavia si capisce la profonda bontà d'animo del grande Carlo Pedersoli". Bud Spencer sarà disponibile in fumetteria, libreria, negli store online e sul sito www.renoircomics.it dal 17 novembre 2021.