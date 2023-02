Bud Spencer: oltre 100.000 visitatori per il museo di Berlino dedicato all'attore, prolungata l'apertura

I numeri parlano chiaro: uno dei simboli della cinematografia italiana e internazionale come Bud Spencer è sempre più amato. Negli ultimi 18 mesi più di 100.000 persone hanno visitato le sale espositive di Berlino di Unter den Linden 10, l'unico museo al mondo dedicato all'attore. Un progetto che ha raccolto consensi di ogni tipo e che ha richiamato appassionati da ogni dove nonostante le difficoltà rappresentate dalle limitazioni sanitarie.

Tante le richieste di informazioni arrivate per i prossimi mesi e da qui la decisione di far slittare la data di chiusura di quella che inizialmente dove essere un'esposizione della durata di un solo anno: il museo dunque resterà aperto fino alla fine del 2023. La mostra sarà pertanto rinnovata e ampliata ancora e si concluderà con una festa il 31 dicembre 2023.

Anche le popolari Spencerhill Movie Night continueranno ad essere in programma così come eventi speciali come la Lunga Notte dei Musei a fine agosto e il compleanno di Bud Spencer il 31 ottobre. Il direttore del museo Matteo Luschi ha dichiarato: "Siamo davvero molto contenti del grande successo della mostra e ringraziamo tutti i visitatori per la loro partecipazione. Le numerose recensioni e i tantissimi feedback positivi ci motivano a proporre nuove idee e a continuare alla grande. Un sentito ringraziamento va al nostro padrone di casa che ha sempre creduto in noi e ci ha sostenuto".

E in molti già si chiedono cosa succederà dal 2024 e Luschi annuncia un progetto ancora segreto: "Continueremo nella stessa sede anche dal 2024 in poi, dopo la chiusura del museo: dopo una pausa di due mesi per il rinnovo dei locali, riapriremo con un progetto completamente nuovo".

Fino ad allora il Bud Spencer Museum continuerà a esporre oltre 250 pezzi originali che raccontano la vita e la carriera della superstar italiana. La maggior parte dei cimeli esposti nei 500 metri quadrati del museo sono stati concessi in prestito dalla famiglia Pedersoli. Ma ci sono anche molti oggetti di proprietà di collezionisti e appassionati. Tra gli highlight si trovano le statue a grandezza naturale di Bud Spencer e Terence Hill e una riproduzione della mitica Dune Buggy dal film Altrimenti ci arrabbiamo. I visitatori potranno continuare a godersi un documentario sulla carriera di Bud Spencer e sui suoi film più famosi nella sala cinema interna al museo o scoprire gli innumerevoli gli innumerevoli aspetti della sorprendente vita di Carlo Pedersoli nella Galleria Multimediale.

Il tutto in attesa del grande evento italiano in programma dal 27 al 30 luglio a Gubbio, in Umbria: lo Spencerhill festival 2023. Oltre 5 ettari dedicati a concerti, spettacoli, cinema all'aperto e tanto, tanto altro.

Tutte le info sul museo alla pagina www.budspencer-museum.com.