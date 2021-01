Buck Rogers: George Clooney protagonista e produttore della serie Legendary

George Clooney si prepara a un viaggio nel futuro. Il divo potrebbe interpretare l'eroe pulp classico Buck Rogers in una miniserie prodotta da Legendary. La sceneggiatura è firmata da Brian K. Vaughan con lo scopo di lanciare anche un film un film e un anime se la serie sarà un successo.

Catch-22: una foto di George Clooney durante la premiere europea a Roma presso il The Space Cinema Moderno

The Hollywood Reporter ha lanciato la notizia, aggiungendo che George Clooney produrrà lo show col suo socio nella Smokehouse Pictures Grant Heslov. L'idea è che sia lo stesso attore a interpretare il protagonista, anche se per il momento non è ancora stato concluso un accordo.

Clooney e Heslov affiancheranno Don Murphy e Susan Montford di Angry Films, produttori di Transformers e Real Steel, oltre a Flint Dille, nipote del creatore originale di Buck Rogers.

Il personaggio di Buck Rogers ha fatto la sua comparsa in una storia intitolata Armageddon 2419 pubblicata nel fumetto pulp Amazing Stories nel 1928. La storia, firmata da Philip Francis Nowlan, racconta di un uomo intrappolato in una miniera di carbone che cade in una sorta di coma per poi risvegliarsi 500 anni avanti nel futuro. Qui si unirà a una guerra tra gang in quella che un tempo era l'America.

George Clooney: "Dopo Batman & Robin ho capito che ero responsabile dei film che sceglievo"

Buck Rogers divenne poi una striscia a fumetti nel 1929 realizzata da John F. Dille Co. dopo l'immensa popolarità del personaggio che in seguito diede vita a giocattoli, radiodrammi, fumetti e una serial tv con Buster Crabbe. L'ultima importante apparizione di Buck Rogers sul piccolo schermo è stata nella serie NBC anni '70 con Gil Gerard ed Erin Gray.

Qui trovate la recensione di The Midnight Sky, l'ultimo film diretto e interpretato da George Clooney, disponibile su Netflix.