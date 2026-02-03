BTS, Netflix racconta la reunion della band sudcoreana in un documentario evento in diretta globale

Con una doppia operazione che unisce spettacolo dal vivo e racconto intimo, i BTS tornano al centro della scena globale grazie alla collaborazione tra Netflix e HYBE, trasformando il loro rientro in un evento culturale.

I BTS annunciano il loro ritorno ufficiale con una performance live globale su Netflix e un documentario esclusivo. Tra nuovo album, reunion dopo il servizio militare e un tour monumentale, il gruppo apre un nuovo capitolo destinato a segnare il pop contemporaneo.

Una performance globale per segnare il ritorno dei BTS

Il primo atto del ritorno dei BTS passa da un palco simbolico e da una scelta produttiva senza precedenti. BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG sarà trasmesso in diretta esclusiva su Netflix il 21 marzo 2026 alle ore 12:00 italiane, collegando milioni di spettatori allo storico Gwanghwamun di Seul. È la prima volta che la piattaforma streaming realizza un evento live globale direttamente dalla Corea del Sud, un segnale chiaro dell'ambizione dell'operazione.

RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V e Jung Kook si esibiranno insieme per la prima volta dopo il completamento del servizio militare obbligatorio, celebrando l'uscita di ARIRANG, quinto album in studio del gruppo, previsto per il 20 marzo 2026. Il disco viene descritto come un lavoro profondamente riflessivo, centrato su identità e radici, temi che dialogano apertamente con la storia personale e artistica della band.

L'evento live non è pensato come un semplice concerto, ma come un momento fondativo di una nuova fase. Subito dopo l'uscita dell'album, i BTS daranno infatti il via all'ARIRANG World Tour (2026-2027), una tournée imponente che toccherà 34 Paesi per un totale di 82 concerti, attraversando Asia, Nord America, America Latina, Europa e Medio Oriente. Numeri che confermano la portata globale del gruppo e il peso simbolico di questo ritorno, già percepito come uno spartiacque per il pop del decennio.

Allo stesso tempo, l'evento segna un passo strategico per Netflix, che amplia ulteriormente la propria offerta di contenuti live, affiancando la musica a sport e grandi eventi internazionali. Un contesto che rafforza la sensazione di trovarsi davanti a qualcosa che va oltre il semplice intrattenimento.

Il documentario e la reunion

Se la performance live rappresenta il volto pubblico del comeback, BTS: IL RITORNO ne esplora il cuore più intimo. Il documentario, disponibile su Netflix dal 27 marzo 2026, è diretto dal pluripremiato Bao Nguyen e prodotto da This Machine e HYBE. Il film segue i sette membri in un momento cruciale: il ritorno alla creazione condivisa dopo anni di percorsi individuali e obblighi istituzionali.

Dopo il servizio militare, i BTS si ritrovano a Los Angeles per fare musica insieme, confrontandosi con il tempo trascorso separati e con i cambiamenti personali che ne sono derivati. Il documentario osserva da vicino questo processo, mostrando come il gruppo affronti domande tutt'altro che scontate: come ripartire senza cancellare il passato, come onorare ciò che sono stati senza restarne prigionieri, come continuare a essere un "noi" credibile.

Il racconto alterna momenti di dubbio, leggerezza e riscoperta, fino alla nascita di nuova musica che riflette ciò che i BTS sono oggi. Senza inventare miti, il film costruisce un ritratto di resilienza e reinvenzione artistica, inserendo la reunion all'interno di un percorso iniziato nel 2013 e cresciuto fino a trasformare sette giovani coreani in icone globali.

In questo senso, BTS: IL RITORNO non è solo il dietro le quinte di un album, ma una riflessione più ampia sul peso del successo, sulla fratellanza e sulla necessità di ridefinirsi. Un complemento ideale a una performance live pensata per la storia, che rende il comeback dei BTS non solo un evento mediatico, ma un passaggio culturale osservato da un pubblico globale.