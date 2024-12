Bryce Dallas Howard sogna di recitare in famiglia: "Desidero tanto lavorare con quel regista"

Bryce Dallas Howard è una delle attrici più richieste a Hollywood e ha partecipato ad un panel a Steel City di Monroeville, in Pennsylvania. Star di franchise come Jurassic World e Star Wars, Bryce Dallas Howard nel 2024 è comparsa nel film Argylle, con Henry Cavill.

In attesa di sapere in quale progetto per il cinema o la tv potremo vederla nell'immediato futuro, Howard ha parlato anche del suo passato e della sua infanzia, oltre ad esternare un proposito molto chiaro per il proprio futuro professionale.

Un regista speciale

Durante il panel, Bryce Dallas Howard ha confessato di aver sempre desiderato lavorare con suo padre, il regista Ron Howard:"Quando avevo circa 7 anni, ero una comparsa ma non ho mai lavorato professionalmente con lui come attrice, con dialoghi e tutto il resto. Ma voglio farlo, voglio tanto farlo. E lo tormentavo su questo argomento e ora gli dico 'Amico, parliamone'".

Ron Howard sul set di Il dilemma

Bryce Dallas Howard ha ricordato che sin da piccola ha accompagnato suo padre sul set dei suoi film, favorita anche dal fatto di essere la più grande di quattro figli e la sua assenza in casa era d'aiuto alla madre, che aveva un figlio in meno da curare:"Ricordo di aver provato la coda della sirena di Splash e la testa dell'alieno di Cocoon".

Una vita nel cinema

Bryce Dallas Howard ha raggiunto il successo grazie a The Village di M. Night Shyamalan e in film come Spider-Man 3, The Twilight Saga: Eclipse, The Help, Black Mirror, nei vari film di Jurassic World e nel recente Argylle.

Ron Howard ha vinto il premio Oscar quale miglior regista e per il miglior film nel 2002 grazie a A Beautiful Mind con Russell Crowe, Ed Harris, Jennifer Connelly e Paul Bettany.