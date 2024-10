Bryce Dallas Howard torna alla regia con All of Her, film prodotto da Lionsgate

Lionsgate ha stretto un accordo con Bryce Dallas Howard che prevede la realizzazione del film All Of Her in veste di regista.

Bryce Dallas Howard sarà la regista di All of Her, un nuovo film prodotto da Lionsgate.

Il progetto, di cui sarà anche una delle produttrici, permetterà alla star di collaborare nuovamente con il team che ha realizzato Jurassic World.

Il nuovo film diretto da Bryce Dallas Howard

Per ora non sono stati svelati i dettagli della trama di All Of Her e si sa solamente che il film sarà scritto da Sarah Streicher basandosi su una storia originale firmata dalla sceneggiatrice in collaborazione con Colin Trevorrow, regista proprio dei nuovi capitoli della saga giurassica.

Lo studio sta ora cercando l'attrice protagonista che dovrà interpretare più di un ruolo.

Nathan Kahane, presidente di Lionsgate Motion Picture Group, parlando di All Of Her, ha dichiarato: "Questo film ha tutto: un'idea immensamente divertente, un'incredibile parte per un'attrice protagonista, e un fantastico talento dietro la telecamera, con Bryce che guiderà il progetto come regista. Siamo entusiasti nell'iniziare la produzione".

I progetti della star

Recentemente Bryce Dallas Howard ha diretto il documentario Dads, realizzato per Apple TV+, ed episodi di serie come The Mandalorian e lo spinoff The Book of Boba Fett, e Skeleton Crew, la prossima serie della saga di Star Wars in arrivo sulla piattaforma di streaming Disney+ e che avrà tra i suoi protagonisti anche l'attore Jude Law. Attualmente l'attrice e regista sta inoltre occupandosi dello sviluppo di Flight of the Navigator, un nuovo progetto che verrà realizzato per Disney.

Streicher, recentemente, ha creato e prodotto la serie originale The Wilds per Amazon Prime Video e ha collaborato alle fasi iniziali dello sviluppo di Red, il film targato Pixar.