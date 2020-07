Bryan Cranston: "Ero positivo al Coronavirus, per fortuna ho avuto sintomi lievi"

Bryan Cranston ha rivelato di aver contratto il Coronavirus, per fortuna senza gravi conseguenze, invitando i fan a prestare attenzione.

Bryan Cranston ha rivelato di essere stato positivo al Coronavirus in un video condiviso su Instagram in cui invita i suoi fan a essere prudenti e seguire le linee guida suggerite dalle autorità.

La star di Breaking Bad ha inoltre rivelato di aver donato il proprio plasma per aiutare i medici che potrebbero usarlo sui propri pazienti.

Bryan Cranston ha dichiarato: "Volevo annunciare che ho avuto il COVID-19 un po' di tempo fa. Sono stato davvero fortunato, ho avuto sintomi davvero lievi, quindi ho pensato che ci fosse qualcosa che potevo fare. Ho iniziato un programma all'UCLA Blood & Plasma Center, quindi spero che la donazione del mio plasma aiuti altre persone".

La star di Breaking Bad, nella didascalia del suo post, ha aggiunto: "Voglio incoraggiarvi ad avere un po' più di pazienza. Sono stato piuttosto rigido nell'aderire ai protocolli e nonostante tutto ho contratto il virus. Sì. So che sembra scoraggiante ora che oltre 150.000 americani sono morti a causa del virus. Io sono stato uno dei fortunati. Pochi sintomi".

Bryan Cranston ha quindi ribadito: "Vi invito a continuare a indossare la dannata maschera, continuare a lavarvi le mani e stare distanti. Possiamo vincere, ma solo se seguiamo insieme le regole. State bene".