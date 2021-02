Bryan Cranston mette in vendita la sua super casa ecologica sulla spiaggia: ecco a quanto

Bryan Cranston ha deciso di mettere in vendita la sua casa ecologica sulla spiaggia di Ventura, in California: ecco a quanto ammonta il prezzo della villa.

Bryan Cranston è riuscito a passare un po' di tempo con sua moglie e i suoi figli durante la quarantena ma ora l'attore si sta preparando a separarsi dalla sua casa di famiglia, una villa ecologica realizzata su misura, in cui, su sua stessa ammissione, ha messo "sangue, sudore e spesso lacrime".

Cranston ha recentemente messo in vendita la sua casa ecologica sulla spiaggia di Ventura, in California, per ben 4,995 milioni di dollari, dopo aver progettato e costruito la villa in modo che avesse un'impronta di carbonio pari a zero.

Il 64enne ha dichiarato: "Ci ho messo il cuore, l'anima e il sangue, il sudore e spesso le lacrime e sono soddisfatto perché realizzare la casa è stato un'incredibile sforzo artistico. C'è qualcosa di adorabile nel creare una casa con enorme orgoglio e impegno per poi lasciare che qualcun altro la porti al livello successivo."

Soprannominata Three Palms, la proprietà sul lungomare di 2.450 piedi quadrati si trova alla fine di una strada privata nella località balneare, vanta tre camere da letto e quattro bagni, caratterizzati da una grande sala con una cucina moderna, camino e angolo lettura.

C'è un ampio spazio, utile per intrattenere gli ospiti e godersi la vista panoramica sull'oceano, a pochi passi dall'acqua. Cranston offre anche la possibilità di includere i suoi mobili realizzati su misura e la sua collezione d'arte personale con la vendita della casa.

L'attore ha concluso dicendo: "Spero che una famiglia la acquisti in modo che i loro figli e nipoti vengano a trovarli e che possano tuffarsi nell'oceano e imparare a nuotare o fare surf e fare passeggiate sulla spiaggia. E alla fine della giornata, la cosa più bella di tutte, e poter condividere un bicchiere di vino con gli amici guardando il tramonto all'orizzonte."