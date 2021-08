Bryan Cranston, Jeffrey Wright e Liev Schreiber nel nuovo film di Wes Anderson

Altri fedelissimi di Wes Anderson si sono uniti al cast del suo nuovo progetto cinematografico. Questa volta, è toccato a Bryan Cranston, Hope Davis, Liev Schreiber e Jeffrey Wright aggiungersi ai volti dei protagonisti del nuovo film diretto dal regista di Moonrise Kingdom

Il nuovo film di Wes Anderson può vantare già i nomi di Tilda Swinton, Bill Murray, Adrien Brody, Scarlett Johansson (alla prima collaborazione con il regista in un progetto in live action), Jason Schwartzman e Margot Robbie. Le riprese del film sono attualmente in corso in Spagna. Al momento, sono ancora sconosciuti i dettagli sulla trama del nuovo titolo di Wes Anderson. Ciò che è certo, però, è che il cast sarà più ampio dello standard per il regista texano. Le riprese dovrebbero terminare per fine settembre.

Anche Tom Hanks reciterà nel nuovo film di Wes Anderson: la sua interpretazione segnerà la prima collaborazione tra lui e il regista de I Tenenbaum. Come riportato da The Hollywood Reporter, anche Hope Davis non ha mai collaborato con il filmmaker fino a questo momento. Bryan Cranston ha già collaborato con Wes Anderson doppiando un personaggio in Isle of Dogs. Sia Jeffrey Wright sia Liev Schreiber hanno prestato il loro volto per recitare in The French Dispatch e il secondo attore ha lavorato con Anderson anche in Isle of Dogs.

Tra i prossimi progetti di Jeffrey Wright si possono annoverare anche 007 - No Time to Die e The Batman di Matt Reeves. Al momento, l'attore sta recitando nella serie Marvel What If...?. Schreiber, invece, ha appena concluso le riprese del film tratto da Ray Donovan.